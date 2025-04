Susanna Grisoo, en problemes a 'Espejo Público' després del seu comentari sobre Terelu Campos

'Espejo público' ha protagonitzat una trampa a la seva presentadora, Susanna Grisoo. Tot va succeir a la secció de 'Més Espejo', on a l'última hora del programa comenten alguns esdeveniments de la crònica social. Aquesta vegada, Gema López sorprenia portant un indescifrable àudio.

La col·laboradora va reptar la conductora del programa d'Antena 3 a endevinar què s'amagava darrere un so tan estrany com curiós. El magazine no va trigar a donar-li al play i l'expressió de Susanna Grisoo va ser de pura sorpresa. Tant va ser així que, sense cap pudor, va deixar anar: "No sé si hem obert alguna secció porno i m'ho he perdut", provocant les rialles dels presents.

"Podria ser, tu ja t'has decantat. Ella ja ha parlat de porno. La seva ment ha anat allà, tu no veus una altra cosa. No podia ser una altra cosa...", expressava la periodista després de les declaracions de la presentadora.

| Atresmedia

"Ella ja ha apuntat que és una dona gemegant", puntualitzava Gema López. "Els càmeres em donen suport a mi, és una dona gemegant", es defensava Susanna Grisoo abans de donar pas a un vídeo en què els treballadors d'Atresmedia intentaven endevinar de què es tractava el so...

Arribava el moment de descobrir què s'amagava darrere d'aquest so. Per a això, Gema López expressava, "podria ser Darth Vader, podria ser un gos gemegant o podria ser Terelu Campos...". Així, la comunicadora revelava que la persona que s'amagava darrere d'aquests sorolls era Terelu Campos.

"Anem a escoltar la veu gemegant que, segons la nostra presentadora, és d'una dona a la secció porno. Ara que et truqui Terelu a tu, estimada", va etzibar amb sorna després de revelar que el so pertanyia a la ronca respiració de Terelu Campos, la veu de la qual, visiblement afectada, s'escoltava així en agafar aire durant una entrevista radiofònica.

"Això s'adverteix", va expressar visiblement avergonyida mentre es posava les mans al cap. Després de veure el vídeo, Susanna Grisoo es va preocupar per la salut de la seva companya. "Uf, jo hauria preferit a Terelu gemegant que escoltar-la així. Em fa la sensació que està molt carregada de pit".