Les paraules de Melody a 'El Hormiguero': Pablo Motos revela el veto previ de RTVE

Després de setmanes de controvèrsia després del seu pas per Eurovisió, Melody va triar el plató d'El Hormiguero per oferir la seva primera entrevista. La cantant, que recentment va protagonitzar una tensa roda de premsa en què va criticar RTVE i 'La Revuelta', va posar veu a la seva versió dels fets. Una aparició que no va deixar indiferent ningú, aconseguint màxim anual per a 'El Hormiguero' amb un gran 19,9% de quota i 2.443.000 espectadors.

La nit va començar amb una actuació carregada de simbolisme. Melody va descendir des de dalt del plató interpretant un medley de "Esa Diva" i el seu nou senzill, "El Apagón". Va ser la seva manera de mostrar com li hauria agradat debutar a l'escenari eurovisiu.

Ja asseguda a la taula d'El Hormiguero, Pablo Motos va voler aclarir els rumors que han envoltat la seva presència al programa. "Has vingut sense cobrar absolutament res com tots els convidats. Encara que t'hagin ofert de tot en altres programes i hagis dit que no", va aclarir, davant l'afirmació còmplice de la cantant. Tots dos van ironitzar amb la informació difosa per alguns mitjans que parlaven d'una xifra de 150.000 euros per la seva presència.

| Atresmedia

"També vull subratllar que 'El Hormiguero' ha convidat, en els últims anys, tots els concursants d'Eurovisió. Chanel va venir dies abans, Blanca Paloma després de guanyar el Benidorm Fest, l'any passat va ser TVE qui ens va demanar que convidéssim Nebulossa, però no es veien per a un 'Hormiguero' i aquest any vam demanar a TVE portar Melody. Ens la van bloquejar des del primer moment, i per això l'hem portada quan ha acabat el contracte amb TVE", va explicar Pablo Motos.

"L'entrevista la vam tancar dimarts, dilluns vam parlar, i dimarts la vam tancar. A la nit ho vaig dir perquè va venir Luke Evans i volia cantar la teva cançó", va afegir el presentador d'El Hormiguero.

El pas de Melody per Eurovisió

Melody, visiblement afectada per tot el que ha viscut, es va mostrar honesta sobre el pes mediàtic. "Estic acostumada a cantar, no a estar sempre en la crítica, que em jutgin per la personalitat. Soc cantant, artista, entenc que tota la meva candidatura hagi creat ganes de saber bé, però d'aquí no passarà res més perquè el meu és l'art", va dir.

| Atresmedia

Sobre la seva experiència eurovisiva, no va amagar que hi va haver moments difícils: "Ha estat molt dur el procés per la pressió. El que a mi em feia més mal era no haver fet en algunes parts el que volia haver fet, perquè era el somni de la meva vida. Ja que he quedat al 24 m'hauria agradat equivocar-me jo, però és part de la feina. Aleshores aquesta diva que de vegades no és tan forta i poderosa, s'ha empoderat per representar el seu país".

"Mai vaig pensar que guanyaria, sabia que hi ha molts factors, però quan vam fer l'actuació vaig quedar molt satisfeta amb el tema tan exigent vocalment.Quan estava veient els punts deia, 'mare meva, això va en picat'. Quan vaig sortir, vaig quedar en xoc. Ara, fent una mica de balanç, hem quedat tercers començant per darrere", va dir rient.

Un dels moments més seriosos de l'entrevista va arribar amb la qüestió del conflicte a l'Orient Mitjà i el seu silenci al respecte durant el festival: "Aquest tema m'ha tocat molt el cor perquè sempre he estat disposada a ajudar des de petita. No puc parlar gaire de certs temes perquè no soc política, soc artista. Però sí que tinc clar que estic totalment en contra de les guerres, em sembla terrible el que està passant, al món no s'hauria de permetre que morin nens i gent innocent".