Així ha estat l'aparició de Melody a 'Mariliendre' en plena polèmica per Eurovisió

La Melody ha aparegut per sorpresa a televisió després del seu pas per Eurovisió. Fa tan sols dues setmanes, la cantant va quedar en la posició 24 al certamen musical, cosa que va generar una gran polèmica després de la seva posterior desaparició. Tanmateix, mentre els focus continuen apuntant al seu pas per Eurovisió, la Melody ha fet una aparició inesperada a la sèrie 'Mariliendre'.

La intèrpret ha participat en el capítol final de 'Mariliendre', que es pot veure a atresplayer des d'aquest diumenge 1 de juny. La Melody dona vida a la germana d'en Santi, personatge interpretat per Álvaro Jurado, que ha estat sota cura familiar després de patir un greu accident.

Des de l'inici de 'Mariliendre' es deixa entreveure que la vida d'en Santi va fer un gir dramàtic. El seu accident va ocórrer després d'una intoxicació causada per la Meri Román (Blanca Martínez Rodrigo), que el va deixar inconscient i amb un fort cop al cap. Això va desencadenar problemes de memòria i un canvi irreversible a la seva vida.

| Atresmedia

En aquest tancament de temporada, la Meri Román decideix viatjar a Sevilla per retrobar-se amb en Santi i, d'alguna manera, perdonar-se a si mateixa. És en aquest entorn familiar on la Melody destaca com la germana del jove. Un moment destacat de l'episodi és quan la Melody canta "De pata negra", un dels primers èxits que va llançar el 2001.

D'aquesta manera, s'uneix a altres cantants com Soraya Arnelas i Chenoa, que també han fet cameos a la sèrie interpretant-se a si mateixes.

Tot i que la seva trajectòria a televisió no és gaire extensa, la Melody ha tingut papers memorables. De petita va aparèixer a 'Cuéntame', on va guanyar un festival de música juntament amb en Carlitos i els seus amics. Anys més tard va tornar a la sèrie per encarnar una pagesa amb somnis d'anar a Madrid. També va ser la Carmen Sevilla a 'Arde Madrid', dirigida per Paco León, i va aparèixer a la pel·lícula "Ahora o nunca" (2015).

Amb aquest darrer episodi, 'Mariliendre' conclou la seva primera temporada. El final mostra com la Meri intenta superar el seu passat en plena celebració de l'Orgull, participant en un concurs amb el seu nebot, que ja ha revelat la seva homosexualitat al seu entorn. Tot i que la història queda tancada, s'obre la porta a una possible segona temporada, ja que tots els actors i els seus creadors s'han mostrat oberts a continuar.