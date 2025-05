La breu reacció de David Broncano en saber la visita de Melody a 'El Hormiguero'

A 'La Revuelta' no cessen els comentaris sobre Melody després de la seva plantada la setmana passada. Aquest dimecres, David Broncano va reaccionar a la futura visita de l'artista a 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Va ser una referència escueta, però que deixa clar que la guerra continua oberta.

Recordem que Melody va ser la primera a assenyalar 'La Revuelta' després dels seus comentaris: "No em sembla bé, perquè he vist que han parlat molt de la salut mental i que cal cuidar-se i no m'agrada gaire aquesta doble moral. Es parla d'això, que jo demani un descans i a mi se m'ataqui. Que es faci broma o burla de mi dient que potser estaré a casa meva baixant les persianes i equilibrant-me mentalment. No cal burlar-se del lloc i del número perquè jo no em fico en les audiències de cadascú", sentenciava Melody.

A més, l'artista va confirmar que no anirà a 'La Revuelta': "Ara mateix no hi aniré. Aniré als programes on a mi se'm respecti i em donin el meu lloc com a artista. Sempre estic oberta a unes disculpes perquè com a persones tots ens podem equivocar, jo la primera, però això també ha d'arribar".

| RTVE

D'aquesta manera, David Broncano dimarts va negar aquestes disculpes. "He vist que ha dit que ens exigia disculpes per venir al programa, resposta ràpida: Melody, no ens disculparem en cap moment", sentenciava. "Ella diu que vol anar a un programa on la respectin i crec que l'hem respectada molt", afegia.

Només uns minuts després, Pablo Motos anunciava en directe que Melody acudirà a 'El Hormiguero' el proper dimecres 4 de juny. Una confirmació des d'Antena 3 després que sortissin a la llum les negociacions de l'artista amb 'De Viernes'. El programa de Telecinco podria pagar-li fins a 150.000 euros per una entrevista en prime time.

Tanmateix, després de conèixer-se oficialment la visita de Melody a 'El Hormiguero', David Broncano ha reaccionat de manera breu a 'La Revuelta'. "Cal pensar alguna cosa per dimecres vinent que ve Melody, eh", deia el presentador a La 1 aquest dimecres. "Et faran la ouija", bromejava Grison en referència a Pablo Motos i Melody.