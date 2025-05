Es destapen les suposades negociacions de Melody amb 'De viernes' d'esquena a RTVE

Després d'una roda de premsa en què Melody no va escatimar en sinceritat i va defensar en tot moment la seva tasca com a artista —encara que deixés en entredit la feina de RTVE en revelar certes imposicions en la seva actuació—, les polèmiques no han deixat de sorgir.

I això que en tot moment va evitar pronunciar-se sobre temes controvertits, com el conflicte a Israel o els durs comentaris que va llançar en directe a David Broncano i Sonsoles Ónega, ja que, segons ella, només parla i entén d'art.

Després del rebombori sorgit ahir, tan sols un dia després s'han revelat informacions que l'afecten a ella i a RTVE. Ha estat al programa 'Espejo público' a la secció de 'Més Espejo' quan Gema López ha expressat el següent. "Us explicarem el que calla l'artista i el que ningú ha explicat".

Tot seguit, Miquel Valls va afirmar que Melody només va explicar part de la seva versió i va llançar indirectes per promocionar futures entrevistes. Va afegir que la seva aparició havia de ser a TVE per contracte, però va aprofitar per cebar continguts que, segons ell, seran respostos prèvia remuneració en altres programes.

| Europa Press

Així, el programa ha destapat el següent. "A nosaltres el que ens consta és el que ha passat durant aquests dies de silenci... que persones molt properes del seu entorn s'haurien dedicat a filtrar el contracte que Melody tenia amb totes les clàusules, perquè altres canals de televisió carreguessin contra l'organització d'Eurovisió i TVE. Fins i tot, van arribar a verbalitzar que la culpa del lloc en què va quedar Melody la tenia el president del Govern".

A més, han afirmat que Melody està en negociacions amb un altre programa d'una cadena diferent, concretament amb 'De Viernes', que estaria interessat a comptar amb la seva participació, segons ha revelat també Poco Pasa. El contracte podria rondar els 150.000 euros.

"Ratifico la informació de Miquel Valls. A mi també em consta que ha estat negociant amb un programa de televisió. És més, no és ella qui negocia, seria un home molt proper a ella que des de fa setmanes, abans del certamen, tenien clar que això passaria. Tenien clar que volien monetitzar el pas de Melody per Eurovisió", ha afegit Lorena Vázquez.