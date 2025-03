Surten a la llum la quantitat que van cobrar Broncano i LalaChus per les Campanades a La 1

David Broncano i Lalachusvan ser els grans protagonistes de les Campanades d'aquest any. El duo va aconseguir arrabassar el lideratge d'audiència a Cristina Pedroche i Alberto Chicote i a més van deixar moments còmics i polèmics alhora. Tot això en una nit en què s'estrenaven al capdavant d'un esdeveniment tan important a TVE.

Ara, tres mesos després, i amb una infinitat de crítiques cap als dos abans i després de la gala, ha sortit a la llum la quantitat exacta que van cobrar els còmics per presentar les Campanades a La 1. No obstant això, no és el jiennenc qui pregunta pels diners als seus convidats, sinó que ara ocupa l'altra posició.

I ho ha revelat la corporació pública RTVE en una resposta parlamentària en què responien al pressupost destinat a la retransmissió de les últimes Campanades. En concret, segons la resposta, ascendeix a 248.500 euros, dels quals 154.000 euros corresponen als anomenats recursos externs.

| RTVE

En el contracte signat entre RTVE i El Terrat, la productora de 'La Revuelta', figura una anotació per als presentadors amb una xifra de 66.000 euros. Sense que especifiqui el caixet individual de cadascun d'ells.

De ser això cert, la xifra supera la dels anteriors presentadors de les Campanades. Ramón García, Ana Mena i Jenni Hermoso van cobrar una xifra menor, 61.000 euros en total. I és que La 1 va liderar amb David Broncano i LalaChus amb un 33,1% i 5.642.000, davant del 32,6% i 5.550.000 d'Antena 3.

"L'elecció d'aquests presentadors a més del valor afegit ja destacat, persegueix afermar principis com el reconeixement, la confiança o la familiaritat. Elements que situats en l'entorn de les corporacions audiovisuals contribueixen a millorar la reputació de la marca, en aquest cas RTVE", ha declarat el president de RTVEJosé Pablo López.

A més, també ha reivindicat la figura de tots dos. A David Broncano per haver "transformat el panorama audiovisual a Espanya". I a Lalachus per ser "una bona col·laboradora de 'La Revuelta'" i per reivindicar "la presència femenina més enllà dels estàndards normatius".