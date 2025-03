Ningú esperava la disculpa de David Broncano a 'La Resistencia' per Chris Pratt

El passat dijous, 27 de febrer, 'La Revuelta' va rebre un actor internacional, Chris Pratt. Per sorpresa de tothom, la seva visita va ser un bombazo a la televisió pública deixant sense paraules a aquells que es trobaven al teatre i a casa seva. L'intèrpret es trobava a Espanya per la promoció del seu últim projecte juntament amb Millie Bobby Brown, 'Estado eléctrico'.

Així, el programa va aconseguir entrevistar el seu segon actor de Hollywood que es va sentir molt còmode i no va deixar de somriure durant tota l'entrevista entenent els acudits del format. Fins i tot es va mullar en les preguntes clàssiques. Tot això en una entrevista en què David Broncano el va entrevistar en anglès sense necessitat d'una veu en off que traduís el que es deia.

Un moment èpic i que segur que quedarà per a la història del programa, però que ara, passats els dies, el jiennenc ha descobert l'error que va cometre durant tota l'entrevista. És per això que en el programa següent, durant la secció de Jorge Ponce, David Broncano va voler disculpar-se.

| RTVE

El problema va estar ni més ni menys que en la traducció. David Broncano no va traduir res per a aquells que no saben anglès. "Després vaig veure el programa quan vaig arribar a casa i em vaig adonar que no vaig traduir res". Per això, va voler disculpar-se: "Vull disculpar-me amb les persones que no saben anglès, perquè no van entendre res. Van veure el programa i van dir passar-ho molt bé", va afegir en to d'humor.

"El pròxim dia traduiré més", va sentenciar. Demanant perdó perquè "en el meu cap havia anat traduint, però després eren 5 minuts i res". Segurament devia ser l'emoció de tenir davant un actor de Hollywood i d'enfrontar-se a una entrevista així, encara que com bé es va poder veure l'idioma no va ser una barrera.

En el programa d'anit, 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 va patir una nit per la gran competència de 'La isla de las Tentaciones. No va poder amb la batalla i el format es va quedar en un 12,5% de share i va obtenir 1.692.000 d'espectadors.