Les primeres paraules de Lalachus a 'La Revuelta' després de la seva polèmica a les Campanades

Després de conquerir les Campanades que es van convertir en les més vistes, Lalachus va tornar al plató de 'La Revuelta' per abordar tant el seu aclaparador èxit com l'última polèmica que l'envolta. La humorista, fidel al seu estil, no va dubtar a enfrontar-se a aquells que l'han assenyalat per "ofendre sentiments religiosos".

Recordem que RTVE amb David Broncano i Lalachus va recuperar el lideratge amb un 31,2% de quota de pantalla i 4,8 milions d'espectadors. Va superar el 28,1% i els 4,3 milions assolits per Antena 3, que va tornar a la segona posició després de tres anys de lideratge.

"Hem estat líders, què et dic", va declarar Lalachus entre aplaudiments mentre rebia un regal del públic de 'La Revuelta'. La humorista no va trigar a fer broma sobre l'experiència viscuda juntament amb el seu company David Broncano. "Va estar divertit?", va preguntar al públic abans de reflexionar sobre l'èxit inesperat de l'esdeveniment. "Jo no volia fer-ho i al final em va fer gràcia", va confessar David Broncano, mentre Lalachus celebrava la seva implicació amb rialles i aplaudiments.

| RTVE

La humorista va aprofitar per explicar alguns detalls darrere les càmeres, incloent el moment arriscat en què David Broncano va descendir al balcó amb una corda. "No donava ni un duro per això, em vaig fer una escaleta en pla 'Lalachus sola' per si et mories. Ho vas haver de fer tu mateix i tot, bastant cutre", va comentar entre riallades.

No obstant això, la conversa va pujar de to quan va arribar el moment d'abordar les crítiques que la humorista ha rebut en els últims dies per mostrar durant la retransmissió una estampeta amb la imatge de la vedella del Grand Prix. "A tota la gent que m'ha escrit coses absolutament precioses, que són moltíssimes més que les lletges, però m'és igual, ja ho sabeu. I m'aixecaré, som els millors, David", va afirmar, deixant clar que no se sent afectada per les crítiques i agraint tot el suport dels seus seguidors.

L'humor va continuar quan Grison va aprofitar l'ocasió per parlar del pròxim casament de Lalachus. "Et casaràs per l'església?", va preguntar amb sorna, deslligant les rialles del públic i de la pròpia humorista. "Aquesta persona és tontíssima... per lo civil", va respondre Lalachus entre rialles, encara que visiblement apurada per la situació.