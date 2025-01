Per què RTVE va emetre publicitat durant les Campanades de David Broncano i Lalachus?

RTVE va sorprendre durant la seva retransmissió de les Campanades 2024-2025 amb la inclusió de tres anuncis comercials. Un fet que va generar certa controvèrsia a causa de la legislació vigent sobre la publicitat a la cadena pública. Durant l'emissió de David Broncano i Lalachus, els espectadors van poder veure dos anuncis abans dels raïms i un després de les campanades, cosa que ha tornat a posar en dubte la legalitat d'aquestes pràctiques a RTVE.

A les 23:51h, David Broncano va introduir el moment publicitari dient: "Crec que es pot donar pas a l'últim anunci de l'any", seguit de la intervenció de Lalachus: "Això està molt bonic, a mi em fa il·lusió. Vinga, a publi". A continuació, la cadena va tallar amb una cortineta anunciant: "Tornem en 55 segons", per donar pas als anuncis.

El primer, de 20 segons, va ser d'un perfum d'Yves Saint Laurent, mentre que el segon, de 30 segons, va ser patrocinat per Iberdrola. Després d'aquests espots, RTVE va tancar amb una altra cortineta en què es va escoltar: "Iberdrola, Yves Saint Laurent Beauté i Coca Cola patrocinen 'Feliz 2025'", mostrant els logos de les marques.

| RTVE

A més, a les 00:02h, RTVE va emetre una altra cortineta per donar el "Feliç Any Nou" i anunciar que tornaven "en 2 minuts". En aquesta ocasió, el primer anunci va ser de Coca Cola, seguit de diversos autopromocionals de La 1 dels seus programes més destacats el 2025.

Tot i que RTVE no emet publicitat des de l'aprovació de la Llei que regula l'ens públic el 2009, els tres anuncis van ser qualificats per la cadena com "patrocini cultural". Aquests patrocinadors van col·laborar en el programa 'Feliz 2025', cosa que estaria emparada per la Llei General de la Comunicació Audiovisual, aprovada el 2022. Aquesta llei permet que els patrocinadors emetin avenços promocionals, espots i fins i tot telepromocions durant programes patrocinats.

Aquest tipus de patrocinis culturals no és nou per a RTVE, que igualment ha estat sancionada en diverses ocasions per pràctiques relacionades amb la publicitat encoberta. Recentment, la cadena va ser multada pels entrepans a 'El Grand Prix'.