Les audiències donen la pitjor notícia a Ramón García sobre el futur de 'El Grand Prix'

Males notícies per a Ramón García i els seguidors de 'El Grand Prix'.La 1 ha emès aquest Nadal una versió especial del game show d'estiu, que no ha aconseguit funcionar en audiències. Han estat tan sols tres entregues especials, però cap ha destacat, arribant a acomiadar-se per la porta del darrere.

Recordem que Alfacar (guanyador de 2023) i Binnissalem (finalista 2024), Olvera (guanyador de 2024) i Aguilar de Campoo (finalista 2023) han competit per aconseguir el trofeu de 'El Gran Prix de la Navidad'. Dues semifinals i una final en la qual Aguilar de Campoo s'ha convertit en el guanyador d'aquest torneig tan especial. A més, en aquests especials, els "alcaldes" han estat un nen o nena de cada localitat.

D'aquesta manera, 'El Grand Prix de la Navidad' es va estrenar el dilluns 23 de desembre amb un escuet 8,7% de quota i 753.000 espectadors. En la seva segona entrega va baixar lleugerament a un 8,5% i 664.000 fidels. És per això que La 1 va decidir avançar la seva final a aquest mateix divendres 3 de gener i no allargar la seva agonia.

| RTVE

No obstant això, la final ha caigut encara més, fins a un 6,7% de quota de pantalla i 720.000 d'audiència mitjana.L'emissió del programa de Ramón García ha congregat 3.009.000 espectadors únics. Com a punt positiu, ha pujat al 14,2% de 4 a 12 anys i a l'11,1% de 25 a 44 anys.

Aquests resultats posen en dubte el futur de 'El Grand Prix' a La 1. De fet, amb aquestes dades, previsiblement el programa de Ramón García no tornarà més en període nadalenc. Pel que fa a l'edició regular d'estiu, encara no ha rebut el vistiplau per a una nova temporada a La 1.

Cal destacar que, recentment, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va sancionar RTVE amb una multa de 405.000 euros pel que considera "una infracció greu continuada" relacionada amb el patrocini d'una de les proves de l'edició 2023 de 'El Grand Prix'. La polèmica gira al voltant de la prova del "bocata de pernil", patrocinada per Interporc, que va ser emesa en els programes del 22 i 28 d'agost i el 4 de setembre d'aquest any.