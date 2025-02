La 1 cancel·la l'emissió de 'La Revuelta' de David Broncano per un motiu de pes

L'emissió de la Copa del Rei a La 1 de RTVE s'ha convertit en una arma de doble tall. Si bé suposa un gran atractiu per a l'audiència, ha generat un impacte negatiu en les dades de 'La Revuelta'. L'espai de David Broncano ha marcat els seus pitjors resultats just després del futbol.

Degut al fet que els partits de futbol s'emeten a partir de les 21:30h i s'estenen fins a les 23:20h aproximadament, sense tenir en compte les possibles pròrrogues, 'La Revuelta' ha vist com el seu horari es retardava fins al late night, afectant el seu rendiment en termes d'espectadors.

Davant d'aquesta situació, RTVE ha decidit modificar la seva estratègia de programació per a la pròxima setmana. En concret, La 1 oferirà dos duels de gran interès: dimarts, el FC Barcelona-Atlético de Madrid, i dimecres, la Real Sociedad-Real Madrid. El costum hauria estat que 'La Revuelta' s'emetés després dels partits, encara que més tard del seu horari habitual, però en aquesta ocasió es farà de manera diferent.

| RTVE

No obstant això, la planificació serà la següent: dimarts, 'La Revuelta' sí que s'emetrà després del partit, al voltant de les 23:20h, la qual cosa al seu torn desplaçarà l'inici del 'Late Xou amb Marc Giró' fins a les 0:50h. No obstant això, dimecres, 'La Revuelta' no s'emetrà. En el seu lloc, La 1 mantindrà l'horari regular de la sèrie 'Asuntos internos', que oferirà el seu tercer episodi després del futbol, i més tard continuarà amb un nou capítol de 'Perverso', l'spin-off de 'Parot'.

Aquesta serà la primera vegada que 'La Revuelta' deixi d'emetre's a causa d'una decisió de programació. Fins ara, l'única ocasió en què no s'havia emès va ser a causa de la DANA, quan RTVE va reorganitzar la seva graella per donar pas a les cobertures informatives especials. En la resta d'ocasions, quan coincidia amb esdeveniments esportius, la cadena havia optat per mantenir el programa encara que fos en un horari tardà. Ara, amb les dades d'audiència en mà, RTVE provarà què succeeix en no emetre'l dimecres.