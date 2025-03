RTVE constitueix el seu nou Comitè de Direcció i fa públics tots els seus salaris

El president de RTVE, José Pablo López, ha signat aquest divendres una resolució per la qual es constitueix el nou Comitè de Direcció de RTVE. A més, s'ha procedit a actualitzar els salaris d'aquest òrgan a l'apartat de Transparència del web corporatiu de RTVE.

D'aquesta manera, el Comitè de Direcció està integrat per les directores i directors de les diferents àrees estratègiques de l'empresa. Aquests abordaran les diverses qüestions que afecten la Corporació i es reunirà setmanalment.

Per tant, el Comitè de Direcció de RTVE està encapçalat pel President, José Pablo López Sánchez, amb un salari anual de 164.384,42 euros. Per la seva banda, Eduardo Fernández Palomares és el director de serveis corporatius, amb un sou de 158.693,70 euros i Alfonso María Morales Fernández és el secretari general amb un salari de 154.693,70 euros. Aquests tres llocs tenen una retribució condicionada a objectius de fins a 30.000 euros.

| RTVE

Per la seva banda, Sergio Calderón és el director de TVE, amb un salari de 154.693,70 euros i també compta amb fins a 18.563,08 euros en retribució condicionada a objectius. Recordem que va ser una contractació externa de l'ens públic, després de gairebé dues dècades a Mediaset i uns mesos a Fabricantes Studios.

Amb un salari de 135.000 euros es troben Mª Isabel Sánchez-Maroto Inajeros com a directora de continguts informatius; Roberto Lakidain Zabalza, com a director de desenvolupament corporatiu i servei públic; Adriana Vázquez Ures com a directora de producció i mitjans; Roberto Santamaría Gómez, com a director de RNE; i Cristina Bravo Santos com a directora de RTVE Territorial. Finalment, María Eizaguirre Comendador es manté com a directora de comunicació i participació de RTVE amb un salari de 133.249,22 euros.

Recordem que RTVE continua fent passos en la seva transparència i també publicarà de forma mensual tots els contractes amb productores externes. Aquesta mateixa setmana es van fer públics tots els contractes de 2024 i de gener de 2025. És la primera vegada que la Corporació els publica en el seu conjunt i s'aniran actualitzant de forma mensual, tal com es va comprometre José Pablo López davant la comissió de control parlamentari de RTVE.