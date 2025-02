RTVE Catalunya dóna la sorpresa ampliant l'aposta per 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga

Gemma Nierga amplia la seva presència a RTVE Catalunya amb el creixement del matinal 'Cafè d'idees'. Gairebé cinc anys després de la seva estrena al matí de La 2 i el Canal 24 Hores, per a la desconnexió catalana, i Ràdio 4, l'espai amplia la seva durada a partir del dilluns 3 de març. 'Cafè d'idees', que fins ara s'emetia de 8h a 9:55h, a partir de la pròxima setmana allargarà la seva durada fins a les 10:40h, però només en televisió, no en ràdio.

D'aquesta manera, 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga continuarà comptant amb l'entrevista del dia i la tertúlia d'actualitat amb connexions en directe. A més, hi haurà més participació de l'equip del programa i continuaran les diferents seccions diàries amb algunes novetats:

Per tant, els dilluns es manté la tertúlia esportiva amb Pitu Abril i Carme Barceló. A més, s'estrena una nova secció amb el periodista Toni Clapés per donar la seva particular visió de la vida. Els dimarts, s'estrena l'empresari i expert en processos de transformació empresarial Genís Roca, que ajudarà a entendre les claus de la transformació digital. També seguirà la secció del 'Galliner polític' amb Queco Novell i Manu Simarro.

| RTVE

Els dimecres serà el torn de la psicopedagoga Arantxa Coca, que mostrarà com gestionar les nostres emocions en el nostre dia a dia. Els dijous, les Mamarazzis, Laura Fa i Lorena Vázquez, endinsaran en 'Cafè d'idees' tot el món de les 'celebrities' i explicaran a Gemma Nierga qui és qui en les revistes del cor. A més, Víctor Amela seguirà amb la seva secció cultural.

Els divendres, seran de traca final amb les 'Històries de bar' de la mà de la xef Ada Parellada i els moments més virals de la setmana amb Natàlia Sánchez i el periodista Santi Villas. També seguirà la secció de sèries i cinema de Pep Prieto. A més, un cop per setmana Gemma Nierga parlarà amb Emilio Doménech (Nanisimo) per desxifrar l'actualitat internacional més colpidora.

Cal destacar que aquesta notícia arriba just després que RTVE hagi confirmat que en els pròxims mesos es posarà en marxa un nou canal exclusivament en català. Per tant, 'Cafè d'idees' amplia la seva durada com a matinal de RTVE Catalunya abans del gran canvi. En audiències, aquest mateix dilluns, l'espai va aconseguir un 1,8% i 6.000 espectadors per La 2, sumant un estupend 4,7% i 16.000 fidels al Canal 24 Hores.