Semifinal d'infart a 'Maestros de la Costura Celebrity' amb una doble expulsió

'Maestros de la Costura Celebrity' va emetre ahir, 9 d'abril, la seva novena gala. Després dels canvis que ha patit aquestes setmanes en la seva emissió, per fi coneixem qui són els quatre semifinalistes. Va ser una semifinal plena de talent, emocions i decisions que han marcat el camí cap a la gran final.

L'última gala va ser un autèntic torb d'emocions. Una doble expulsió, es va explorar l'art del tenyit natural, van reproduir dissenys d'alta costura i van visitar el taller de Marta Rota per superar una exigent prova. Com a colofó, un emotiu homenatge a Cristóbal Balenciaga va marcar el camí cap a l'últim pas a la gran final.

El primer repte de la nit va proposar als aprenents una prova de disseny, confecció i tenyit utilitzant tints naturals. Van comptar amb la visita de Gavina Ligas i Ayako Yokota d'Atelier Aletheia, especialistes en pigments vegetals i tècniques de tenyit artesanal.

| RTVE

Terre va conquerir el jurat amb el seu vestit curt anomenat 'Morena', Laura Sánchez va dominar bé el tenyit, però la cremallera no tant. Pilar Rubioes va desenvolupar bé en el tenyit utilitzant diversos colors a l'estil hippie dels anys 60, Edu Soto no va arriscar ni en color ni en confecció. Eduardo Casanova va seguir fidel al seu estil, encara que no va estar a l'altura de la semifinal. Finalment, Carmen Farala es va coronar una prova més com la millor. El rànquing el va ocupar Carmen Farala seguida de Terre, Pilar Rubio, Edu Soto i Laura Sánchez. Eduardo Casanova no va superar les exigències de la prova i es va convertir en el primer expulsat de la nit.

En el segon repte, van visitar TOT-HOM, la casa de moda de Marta Rota i es van enfrontar a la prova per equips. Carmen Farala va triar Laura Sánchez com a companya deixant a Pilar Rubio, Edu Soto i Terre a l'altre taller. Terre, sent la segona millor de la prova anterior, va poder triar quin vestit faria cada equip.

L'equip de Carmen Farala no va triar bé les teles i la seva confecció va ser molt difícil. Mentre que els altres van treballar amb més fluïdesa. En finalitzar el temps, les primeres finalistes de 'Maestros de la Costura Celebrity' van ser Terre i Pilar Rubio.

| RTVE

I per finalitzar una nit decisiva, el taller va homenatjar el gran Cristóbal Balenciaga. Edu Soto va triar quin vestit anava a reproduir cadascú. Per a ell va escollir un vestit negre amb volants fúcsia, de dificultat mitjana. A Laura Sánchez li va entregar el vestit sobre negre, aparentment el més senzill, i a Carmen Farala li va adjudicar el vestit vermell de tres capes amb volants, el més complicat de tots.

Carmen Farala, per a sorpresa de ningú, va tornar a brillar encara que va tenir certs nervis i Edu Soto va aconseguir salvar-se de la caiguda. Desgraciadament Laura Sánchez no va superar aquesta prova i es va convertir en la segona expulsada de la nit.

D'aquesta manera, Pilar Rubio, Terre, Edu Soto i Carmen Farala són els quatre finalistes que lluitaran en una última batalla pel maniquí de vidre de 'Maestros de la Costura Celebrity' i els 50.000 € per a l'ONG que triï.