'Maestros de la Costura Celebrity' expulsa una de les seves grans revelacions

Cada vegada va quedant menys per conèixer aquells aprenents que tindran un lloc a la final de 'Maestros de la Costura Celebrity'. La 1 va emetre ahir dijous, 13 de març, un nou programa en què l'exigència augmenta per moments perquè els aprenents ja han deixat de ser principiants. Anit van rebre la visita de Inés Hernand i els influencers Marina Rivers, Marta Díaz, Vyperr i RoRo.

Una nit marcada pel teatre clàssic, l'art de Lola Flores i el fascinant món digital. Els aprenents van haver de lluir-se amb l'agulla, però també demostrar que les seves pròpies creacions són útils més enllà del maniquí.

La primera prova, va convertir el taller en un escenari. Els aprenents van haver de dissenyar i confeccionar els seus propis vestits per a la funció de final de curs, 'Somni d'una nit d'estiu' de Shakespeare. El repartiment de papers va estar ple de sorpreses on la directora va ser Inés Hernand.

Carmen Farala va ser Titania, Edu Casanova Oberó, Edu Soto es va convertir en Filòstrat, Pilar Rubio en Hermia, Canco Rodríguez en Puk. Per la seva banda, Laura Sánchez en Hipòlita, Òscar Higares en Teseu i Terremoto de Alcorcón en Teranyina.

| RTVE

En les seves creacions es va reflectir clarament l'evolució de les gales, desfilant amb els vestits a mida. Carmen Farala va tornar a ser la millor de la prova mentre que Òscar Higares va fallar per primera vegada. Terre va aconseguir un disseny molt original i funcional, Eduardo Casanova es va reconciliar amb el rosa oferint pur espectacle, Laura Sánchez va confeccionar un vestit perfecte. Al seu torn, CancoRodríguez va tornar per tot el que val i Pilar Rubio va convèncer, però Edu Sotova guanyar més per la interpretació que per les peces que va confeccionar.

En la prova per equips, van viatjar fins a Jerez de la Frontera per retre tribut a l'art de Lola Flores. Per a això, van haver de replicar dues de les seves icòniques bates de cua. Els equips es van formar per atzar triant una pinta. Laura Sánchez va assumir el lideratge de l'equip verd acompanyada d'Òscar Higares, Eduardo Casanova i Carmen Farala. A l'equip taronja, Terre va repetir com a cap de taller amb per Canco Rodríguez, Pilar Rubio i Edu Soto.

L'equip verd no va triar bé la tela, encara que van treballar bé els volants, no tenia l'estructura necessària per a una balladora. L'equip taronja va triar els materials adequats, però van fallar a l'hora de muntar la faldilla amb els volants, encara que es van convertir en guanyadors.

| RTVE

L'última prova de la nit va portar amb si un repte a l'altura dels temps: dissenyar una peça pensada per triomfar en una campanya de comerç electrònic. Òscar Higares, Carmen Farala, Laura Sánchez i Eduardo Casanova van reaparèixer al taller amb els davantals negres per dissenyar una campanya de moda per a xarxes socials amb l'ajuda de les influencers Marina Rivers, Marta Díaz, Vyperr i RoRo.

Òscar Higares va demanar ajuda a Pilar Rubio amb l'imperdible, però el color que va triar no va agradar a RoRo i el va obligar a començar de nou, perdent temps. Eduardo Casanova va fallar amb un disseny excessiu, mentre que Laura Sánchez va optar per un mono texà impecable. No obstant això, Carmen Farala va destacar amb un conjunt de tweed que es va convertir en el disseny estrella i el va lluir Marta Díaz.

I va arribar el moment de conèixer l'expulsat. Després de la deliberació, i després d'un combat entre Eduardo Casanova i Òscar Higares, els jutges van decidir que: "L'aprenent que no continua al taller és Òscar". Així, es converteix en el sisè expulsat, però la seva evolució al concurs ha estat impecable.