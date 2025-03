Ningú esperava la decisió de 'Maestros de la Costura' sobre l'última expulsió

'Maestros de la Costura Celebrity' ha viscut una setmana plena d'emocions amb una doble emissió que va deixar moments inesperats. La primera sorpresa va arribar dimecres, quan els espectadors van presenciar l'eliminació de Canco Rodríguez. Tanmateix, després d'haver aconseguit una segona oportunitat en la repesca, l'actor no va poder superar la prova d'expulsió i va haver d'abandonar definitivament el talent show.

Tanmateix, la veritable sorpresa va arribar només un dia després, quan la tensió en la prova d'eliminació de 'Maestros de la Costura Celebrity' va tornar a apoderar-se de tot el taller. Eduardo Casanova i Pilar Rubio s'enfrontaven al veredicte del jurat amb la incertesa de qui hauria de dir adeu. Va ser llavors quan Lorenzo Caprile va anunciar una decisió inesperada que va deixar descol·locats els aprenents.

"Tots dos heu presentat bones propostes, però un dels dos es quedarà a les portes de la semifinal. L'aprenent que abandona el taller de 'Maestros de la Costura' és... Ningú!", va dir el jutge del talent show de La 1.

| Atresmedia

L'astorament es va apoderar dels concursants de 'Maestros de la Costura Celebrity', que, incrèduls, no deixaven de repetir: "És una broma?". Tanmateix, després de processar la notícia, l'alegria es va desfermar al taller, ja que tots els participants continuaran en la recta final.

Amb aquesta decisió, el grup de semifinalistes queda compost per Pilar Rubio, Carmen Farala, Edu Soto, Eduardo Casanova, Laura Sánchez i la Terremoto de Alcorcón. La incertesa ara se centra en la semifinal, on normalment només quatre concursants avancen a la gran final. Això podria significar que en la pròxima gala hi hagi dos eliminats.

Tanmateix, el desenllaç es revelarà dijous, quan s'anunciï qui competirà pel títol en la gran final d'aquesta edició. Per tant, si no hi ha canvis d'última hora en l'emissió, la gran final de 'Maestros de la Costura Celebrity' serà el pròxim 10 d'abril. En audiències, el talent show va baixar a un 8,1% de quota i 534.000 fidels a La 1 en la nit de dijous.