Qui és Carmen Farala, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity' a La 1?

Després de sis edicions impulsant el món de la moda amb aprenents anònims, 'Maestros de la Costura' estrena la seva versió 'Celebrity' aquest diumenge 9 de febrer. Raquel Sánchez Silva es posa de nou al capdavant del talent show juntament amb el jurat format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro G. Palomo. Igual que en la versió amb participants anònims, 'Maestros de la Costura Celebrity' comptarà amb dues proves en taller i una en exteriors en la qual competiran per equips.

D'aquesta manera, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez i Silvia Superstar aparcaran les seves exitoses carreres per passar hores entre canilles, agulles, didals i retalls, com a aprenents de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Al llarg de l'edició visitaran el taller grans convidats relacionats amb el món de la moda, per mostrar la seva visió del sector. Els descobriran els seus secrets i valoraran les creacions presentades pels participants. Tampoc faltarà el compromís habitual del format amb la sostenibilitat, el consum responsable, l'aprofitament de materials i la diversitat.

| RTVE

Qui és Carmen Farala, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

Carmen Farala és la primera guanyadora de 'Drag Race España'. El seu talent, professionalitat i elegància han fet d'ella una artista que porta més de 12 anys sobre els escenaris. El seu gran èxit l'ha portat a brillar en esdeveniments internacionals com 'RuPaul’s DragCon' a Los Angeles, Texas i el Regne Unit i a girar per tota Llatinoamèrica.

Va començar en el món drag perquè la moda és una de les seves passions: sent molt petit jugava amb els trossos de tela que queien a terra mentre la seva àvia cosia. Autodidacta en el món de la moda i la costura, la seva primera creació va ser un vestit fet amb un mantell vermell nadalenc als 15 anys, inspirat en la reina Letícia. Va passar de customitzar la seva roba per a l'institut a comprar-se una màquina de cosir allà per 2008 i va aprendre gràcies a tutorials de YouTube.

| RTVE

Malgrat que mai va arribar a complir el seu somni d'estudiar moda, avui en dia dissenya el seu propi vestuari influenciada per dissenyadors com Gianni Versace o Thierry Mugler. A més, també confecciona per a altres, com va fer per a Chanel al Benidorm Fest. S'ha convertit en un referent de moda gràcies als seus sorprenents looks en catifes vermelles i portades de revista.

D'aquesta manera, Carmen Farala entra a 'Maestros de la Costura Celebrity' amb ganes de perfeccionar les seves habilitats. Vol mostrar al públic el drag com una forma d'explorar la riquesa de la moda.