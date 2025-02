Pilar Rubio paralitza 'El Desafío' amb una petició directa a la direcció d'Antena 3

Pilar Rubio ha sorprès a tothom en l'última emissió de 'El Desafío' amb una petició que ha desfermat l'entusiasme al plató. Durant la valoració d'una de les actuacions més destacades de la nit, va aprofitar per dirigir-se directament a Antena 3. I és que Pilar Rubio, des del seu lloc al jurat, no va dubtar a proposar una nova versió de 'El Desafío'.

El protagonista del repte va ser Gotzon Mantuliz, que aquesta vegada es va enfrontar a un desafiament lluny de la seva zona de confort: una coreografia de ball amb acrobàcies incloses. Tot i confessar abans dels assajos que "em fa molta vergonya ballar", el concursant va aconseguir una actuació impactant gràcies al seu esforç i l'ajuda d'un grup de ballarins.

El jurat no va trigar a reaccionar amb elogis. Juan del Val va qualificar el seu rendiment de manera rotunda: "Com a concursant ets un espectacle. És increïble". Santiago Segura, amb el seu característic humor, va afegir: "Em deprimeixes profundament com a ésser humà i això que no sóc concursant. En una setmana has fet això".

| Atresmedia

No obstant això, la gran sorpresa de la nit va arribar amb la intervenció de Pilar Rubio. Entusiasmada amb l'actuació de Gotzon Mantuliz, va llançar una proposta inesperada i de gran envergadura per al futur de 'El Desafío': "Fantasía pura. És més, em posaré dempeus, cerimoniosa com l'Estàtua de la Llibertat a veure si així em fan cas a la cadena. Des d'aquí demanaré que fem 'El Desafío All Stars'".

No obstant això, Pilar Rubio no es va quedar aquí i no va dubtar a suggerir el primer fitxatge per a aquesta edició especial: "El primer concursant de l''All Stars' has de ser tu (Gotzon)". La proposta va ser rebuda amb entusiasme tant pel públic com per Roberto Leal, que va recolzar la idea sense dubtar-ho: "Bona idea, la recolzo completament". Davant tal expectació, Gotzon Mantuliz va acceptar el repte amb determinació: "Recullo el guant encantat".

Recordem que, en audiències, 'El Desafío' va ser el més vist de la nit de divendres.El programa de Roberto Leal va marcar un 15% de share mitjà, avantatjant els seus rivals, Telecinco i La 1, en +5,6 i +7,1 punts, respectivament. A més, 'El Desafío' reuneix +1,4M d'espectadors de mitjana i arriba a +3,8M d'espectadors únics.