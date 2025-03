'Maestros de la Costura Celebrity' viu la seva expulsió més dolorosa a prop de la final

La tensió segueix creixent en la primera edició de 'Maestros de la Costura Celebrity', a mesura que els concursants s'acosten a la gran final. Ja a la recta final, els nervis estan a flor de pell, i cadascun d'ells lluita per presentar les millors propostes creatives davant l'exigent jurat. Aquesta setmana, 'Maestros de la Costura Celebrity' va viure un gir amb l'expulsió d'un concursant molt estimat, que es va acomiadar després d'una de les proves més desafiants fins ara.

D'aquesta manera, Laura Sánchez, Canco Rodríguez i Edu Soto es van enfrontar a una prova en la qual havien de treballar amb mantons de Manila, un material que va provocar un gran repte. Amb serrells delicats i brodats intricats, els participants havien de confeccionar una peça utilitzant aquest complicat teixit, un desafiament que no va ser gens fàcil. "És molt difícil perquè els serrells es poden enredar i fa molta pena tallar-los i espatllar els brodats, l'enreixat o la seda", va explicar Palomo Spain.

Tot i que els tres van aconseguir finalitzar les seves creacions, va ser Edu Soto qui es va destacar amb la millor proposta de la prova. D'altra banda, Canco Rodríguez no va aconseguir impressionar el jurat de 'Maestros de la Costura Celebrity'. Lorenzo Caprile va ser clar en anunciar la seva expulsió: "L'aprenent que no continua al taller és... Canco. La teva peça està esbossada, però molt mal acabada, mal cosida i rematada".

| RTVE

L'actor, visiblement afectat, va expressar la seva frustració: "Aquí una altra vegada", referint-se a la seva segona sortida del concurs, aquesta vegada sense possibilitat de repesca. Malgrat la derrota, Canco Rodríguez va mostrar una actitud agraïda: "Sento agraïment per haver estat aquí i haver tingut una doble vida".

Abans de marxar, Canco Rodríguez va compartir un moment emotiu amb els seus companys i amb el públic, assegurant el seu suport a un company. "Vull que guanyi Edu Soto, però sé que guanyarà Eduardo Casanova", va afirmar el concursant. Malgrat les apostes, l'actor va transmetre tota la seva sort a Edu Soto i li va entregar un anell, amulet que utilitza en moments difícils, com a símbol de la seva bona fortuna.

Per donar un toc encara més emocional al seu comiat, Edu Soto no va dubtar a córrer a buscar un cistell ple de clavells vermells. Els va repartir entre els membres del jurat i els seus companys, en un gest que va reflectir l'emoció i la passió amb què Canco Rodríguez va viure 'Maestros de la Costura Celebrity'.