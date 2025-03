Les audiències d'ahir deixen clar si RTVE ha encertat cancel·lant 'La Moderna'

Fa tan sols quatre dies que 'La Moderna' va arribar al seu final amb un desenllaç d'allò més emotiu. Després d'un any i mig en emissió, els espectadors es van quedar orfes amb un final que va marcar màxim històric en audiències, fins i tot liderant la seva franja. No obstant això, no té la mateixa sort 'Valle Salvaje' a la sobretaula de La 1.

"Després d'una profunda investigació d'audiències vam veure que la corba de la sèrie es beneficiava per l'expectació de l'inici del capítol 'La Promesa'. Depenia en excés del rendiment de l'oferta posterior" explicava Sergio Calderón, director de TVE, per justificar el final de 'La Moderna'.

D'aquesta manera, les audiències d'ahir semblen demostrar que 'Valle Salvaje' no ha tingut la mateixa sort que 'La Moderna' i no aconsegueix elevar els seus resultats gràcies a 'La Promesa'. La sèrie diària, que abans s'emetia a les 18:30h, s'ha quedat en un escuet 8,3% i 731.000 seguidors. 'Valle Salvaje', per tant, és tercera opció de la seva franja i es troba 1,4 punts per sota de la mitjana diàriade La 1, que ha estat tercera amb un 9,7%.

| RTVE

Recordem que, malgrat que inicialment també marcava dades escuetes, 'La Moderna' havia aconseguit millorar les seves audiències des de la renovació de trames al setembre. A més, en les últimes setmanes, ja motivat pel final, la sèrie va aconseguir assentar-se per sobre del doble dígit.

En la competència, el lideratge en audiències ha estat per a la sèrie 'Sueños de Libertad' (13,9% i 1.308.000) i l'inici de 'Y ahora Sonsoles' des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Tardear' (9,1% i 780.000) també ha estat per sobre de 'Valle Salvaje' de La 1.

D'aquesta manera, just després, 'La Promesa' lidera la seva franja encara que també baixa lleugerament a un 12,8% de share i 982.000 espectadors. A la tarda també destaca 'Aquí la Tierra' amb un 12% i 1.327.000 seguidors. Malgrat pujar, segueix molt fluix 'El Cazador' amb un 7,3% i 8,7% en les seves dues emissions.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

| RTVE

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', el nou acord amb el mercader porta de cap a Rafael i Julio. Això podria suposar posar en risc les propietats dels Salcedo. José Luis ha posat en marxa un nou pla maquiavèl·lic i està decidit a acabar amb la vida de Pedrito d'una vegada per totes.

Per la seva banda, Julio està més feliç que mai. La seva actitud despreocupada i el seu estat de satisfacció han cridat l'atenció dels qui l'envolten.