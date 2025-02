TVE dóna pistes sobre el futur de les tardes i avança la data del seu nou programa

Després que fa dos mesos arribés Jose Pablo López com a nou president, RTVE continua amb la seva completa reestructuració en tots els àmbits. En una compareixença extraordinària celebrada al Congrés, el president va declarar que un dels seus objectius era renovar l'oferta de televisió vespertina.

Això encaixa amb la recent cancel·lació de la sèrie 'La Moderna' al final de la seva tercera temporada o l'adeu de 'El Cazador'. La cadena pública està en marxa de preparar un nou magazín per ocupar el buit que deixin la sèrie i el concurs.

I és que durant aquestes últimes setmanes s'ha estat parlant sobre com serà el nou programa de les tardes de la televisió pública. Han saltat diverses informacions en les quals apuntaven que Marc Giró seria el presentador i María Patiño i Belén Esteban col·laboradores. A més, també s'ha rumorejat que les tardes podrien estar ocupades pels rostres d'un nou 'Sálvame'.

Belén Esteban i María Patiño a 'Ni que fuéramos' van negar conèixer aquestes propostes, però van deixar les portes obertes a possibles projectes amb la cadena pública. Per la seva banda, Marc Giró no va assegurar ni descartar aquesta informació: "No sé què passarà. Estigueu atents a les pantalles", va afirmar a Lecturas.

| RTVE

No obstant això, el president de RTVE ha donat algunes claus sobre quan arribaran aquests nous programes a la graella. Ho ha fet aquest mateix dijous quan acudia a la Comissió Mixta de Control a RTVE al Senat. Allà ha confirmat que "estem preparant dos magazins de tarda, un a La 2 i un altre a La 1". "Esperem posar-los en marxa des de Prado del Rey aproximadament al mes de març i abril", avançava.

D'aquesta manera, ha admès que el procés serà ràpid: "Seran dos projectes que posarem en marxa ràpidament". A més, va afirmar que l'estil d'aquests magazines "combinarà entreteniment i potenciarà el paper que la televisió pública mai no hauria d'haver perdut: la companyia als espectadors a casa seva".

Quant al programa de La 1, encara es desconeix com es dirà ni de què tractarà. Però el de La 2, ha confirmat que es dirà 'Malas lenguas' en referència a no verificar els fets. També ha confirmat que l'ens públic preveu el salt de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez, que actualment s'emet com a contingut original de RTVE Play.