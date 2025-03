Cuatro dona la sorpresa i anuncia la tornada dels 'Gipsy Kings' amb les tres famílies

Era un retorn molt esperat que tard o d'hora havia de fer-se oficial. Els 'Gipsy Kings' tornen definitivament a la petita pantalla, i Mediaset ja ha iniciat la promoció d'aquest format. El protagonitzaran tres famílies que tornaran per regalar-nos moments inoblidables.

El 2021, el programa pronunciava el seu adeu definitiu als seus seguidors més fidels després de set temporades. Però ara i havent passat gairebé cinc anys on el format ha descansat, sembla que tornarà per tot el que és alt.

Els 'Gipsy Kings' tornaran amb les famílies Maya, Jiménez i Fernández Navarro, tres de les més estimades pel públic, per viure noves aventures, embolics familiars i un munt de moments per gaudir.

Encara que sembla que Cuatro ha tingut un llarg temps a la recambra aquest docu-reality, la veritat és que no ha passat tant. Fa dos anys, la cadena va llançar l'estrena del seu spin-off 'Dos bodas Gipsy'. En aquest, la família Jiménez, que estava dispersa entre Plasencia, Sevilla i Tenerife, es reunia de manera inesperada per afrontar un important esdeveniment: la venda de la seva casa familiar a Plasencia. Amb la intenció de prolongar l'estada dels seus fills, Dani i Marisol van decidir anunciar una 'reboda' per celebrar els seus 25 anys de matrimoni.

| Mediaset

'Gipsy Kings' va començar la seva emissió l'any 2015 aconseguint una molt bona acollida pel públic. A la sinopsi, Mediaset va explicar aquest format com: Quatre famílies gitanes espanyoles: els Salazar, els Maya, els Fernández Navarro i els Jiménez ens mostraran la seva forma de viure i ens faran partícips de totes les seves gestes a la vida.

Així, al llarg de les set temporades que es van emetre, vam poder veure casaments, comunions, embolics familiars... L'èxit d'aquest reality rau en la proximitat de tots els seus protagonistes, però sobretot va ser una finestra per a tots aquells que desconeixen les seves costums o les jutgen sense conèixer. A més, el carisma dels seus participants i la naturalitat en el seu procés de gravació van fer que es convertís en un dels formats més icònics de la cadena.

Ara, sense data d'estrena confirmada, les famílies més estimades de la televisió tornaran amb una vuitena temporada per tornar a deixar-nos frases tan mítiques com: "Ai la Susi!", "Sofares o sofases?" o "La cuina amb televisor per veure la tele al matí".