Ingressat a l'UCI el Loco Gatti, col·laborador d''El Chiringuito' de Josep Pedrerol

Hugo Orlando Gatti, exporter argentí conegut com el "Loco Gatti", ha estat ingressat d'urgència a la Unitat de Cures Intensives (UCI) als 79 anys a causa de complicacions sorgides després d'una operació de maluc. La intervenció quirúrgica, que va tenir lloc dimarts passat, es va realitzar per tractar una fractura soferta al febrer, quan Loco Gatti va caure mentre passejava el seu gos a l'Argentina.

Tot i que la cirurgia va ser exitosa, l'estat de salut de Loco Gatti va empitjorar en desenvolupar una pneumònia severa provocada per un virus contret en l'entorn hospitalari. Segons ha informat el mitjà argentí Clarín, l'exjugador roman en observació constant a causa de la gravetat del seu quadre respiratori.

El seu fill Federico ha estat acompanyant-lo a l'hospital des del primer moment, mentre que el seu altre fill, Lucas, ha viatjat des de l'estranger per estar al costat del seu pare en aquest delicat moment. La família de Gatti travessa una situació especialment difícil, ja que al juny de 2024 va patir la pèrdua de Nacha Nodar, esposa de l'exguardameta, amb qui va compartir més de 50 anys de matrimoni.

| Atresmedia

Cal destacar que els seus seguidors i amics del món del futbol han mostrat el seu suport i afecte cap a l'exfutbolista. A Espanya, també era conegut per les seves col·laboracions a 'El Chiringuito de Jugones'. No obstant això, el programa de Josep Pedrerol ha optat per no fer comentaris públics al respecte.

No obstant això, el periodista Tomás Roncero ha volgut enviar-li un missatge d'ànim a través de la xarxa social X: "T'estimo molt, mestre. Molts ànims, Loco. Hugo és el més gran".

La notícia ha commocionat tant a l'Argentina com a Espanya, on Gatti va deixar una profunda empremta en el món del futbol. Amb una carrera que va abastar clubs com Boca Juniors i River Plate, i el seu particular estil de joc que va trencar motlles en la seva època, el Loco Gatti continua sent una figura molt estimada i admirada pels aficionats al futbol. Ara, tots esperen amb esperança que aconsegueixi superar aquest nou desafiament de salut.