RTVE prepara nous canvis per a La 2 amb el fitxatge estrella de Jesús Cintora

Jesús Cintora està a punt de signar el seu retorn a RTVE, quatre anys després de la cancel·lació de 'Las cosas claras'. El periodista es va acomiadar en aquell moment després de vuit mesos als migdies de La 1 amb audiències correctes. En el seu moment, Jesús Cintora no va dubtar a assegurar que 'Las cosas claras' havia estat cancel·lat per pressions polítiques.

D'aquesta manera, segons ha publicat el periodista Rocco Steinhäuser i ha confirmat TVeo, Jesús Cintora es posarà al capdavant de 'Malas lenguas'. Serà un nou espai en directe que s'emetrà a les tardes de La 2 i l'objectiu principal del qual serà fer front a la desinformació i els rumors.

RTVE ja havia avançat a finals de gener els seus plans per reformar la programació de La 2 en aquesta franja, actualment ocupada per cinema western. En la seva compareixença al Congrés, el president de RTVE, José Pablo López, va explicar que la cadena apostarà per "una programació diària en directe a la tarda, enfocada en l'actualitat, l'anàlisi crític i la modernitat, en línia amb RTVE Verifica". Dies després, José Pablo López va confirmar que el programa es diria 'Malas lenguas' i que el seu eix principal seria la lluita contra la "perillosa tendència de difondre informacions sense verificar".

| RTVE

Encara que l'acord amb Jesús Cintora encara no està formalitzat, s'espera que el programa s'estreni a abril. La producció estarà a càrrec de Big Band Media (The Mediapro Studio) i oferirà un enfocament satíric sobre l'actualitat, segons informacions de verTele.

Aquest nou projecte marca el retorn de Jesús Cintora a la televisió com a presentador. Cal destacar que fa uns mesos va gravar un pilot per posar-se al capdavant de les noves tardes de Cuatro amb un format d'actualitat produït per Cuarzo ('Supervivientes'). No obstant això, el projecte no va rebre llum verda per Mediaset.

Al llarg de la seva trajectòria, Jesús Cintora ha estat conductor de programes d'anàlisi polític com 'Las mañanas de Cuatro'. A més, abans del seu salt a RTVE, va fitxar per laSexta com a tertulià de 'Al Rojo Vivo' o presentador de 'Carretera y Manta'. En els últims anys, ha participat com a tertulià a 'Cuatro al día' i 'La mirada crítica'.