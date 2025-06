Un col·laborador de 'Mañaneros' paralitza el directe i abandona el plató després del que ha passat

No resulta sorprenent que, de vegades, tertulians i col·laboradors es vegin tan sobrepassats durant una acalorada discussió que optin per abandonar el plató. Això sol passar després de diversos intents fallits per part del presentador per calmar els ànims i reprendre el control de la situació. En aquests moments, la tensió pot créixer fins a tal punt que l'espectacle supera qualsevol límit esperat, transformant el debat en un veritable desafiament per a qui intenta mantenir l'ordre.

I no només passa en programes de premsa rosa o crònica social, com es podria pensar en mencionar exemples com 'Sálvame'. També és habitual en tertúlies polítiques, on la polarització i la crispació social són la constant del dia a dia. Això mateix ha passat al programa de 'Mañaneros 360'.

Tot va passar mentre el programa abordava el debat sobre l'habitatge i Javier Losada exposava la seva opinió. Tanmateix, en segon pla, es van poder sentir dos col·laboradors, Chapu Apaolaza i Marta Nebot, mantenint una tensa discussió en veu baixa. "Què m'has dit… què em dius?", li va preguntar el periodista a la seva companya, que li va respondre amb un sec: "T'ho dius tu sol".

| RTVE

Mentre Chapu Apaolaza intentava esbrinar què li havia insinuat exactament la seva companya, la tensió va anar en augment. Visiblement molest, va arribar a dir: "M'estàs dient gilipolles?". A això Marta Nebot va respondre, sense dubtar: "No, t'ho dius tu".

"Dic que em sento gilipolles, però si tu m'estàs dient gilipolles...", puntualitzava el periodista. "Per això, et dones per al·ludit", insistia ella. Va ser en aquest moment quan Javier Ruiz va intentar posar ordre: "Què està passant? Què us esteu fent?".

"Que m'està dient gilipolles", protestava el col·laborador. Tot seguit, es veia com Chapu Apaolaza recollia el seu portàtil. "La Marta m'està dient que m'ho estic dient jo sol. Em pregunta si m'està dient gilipolles, i em diu que efectivament m'ho estic dient jo", explicava el periodista. "Així que jo d'un plató on se m'insulta d'aquesta manera l'he d'abandonar".

Finalment, Chapu Apaolaza va decidir abandonar el plató, no sense abans llançar una última queixa: "Disculpa'm, Javier, no és la primera vegada que m'insulteu". Davant la tensió del moment, Javier Ruiz va intentar reconduir la situació amb un missatge conciliador. "Això és el temple de la paraula i el temple del respecte, així que intentarem passar pàgina".