Rosa Benito planta 'La Família de la Tele' amb un cop de mà en ple directe

La segona entrega de 'La Familia de la Tele' venia carregada d'expectació després del tens cara a cara entre Marta Riesco i Rocío Carrasco durant l'estrena. No obstant això, el que ningú preveia era que Rosa Benito protagonitzaria un dels moments més incòmodes. El que havia de ser una presentació del càsting de 'MasterChef Celebrity' va acabar convertint-se en un petit terratrèmol televisiu.

Tot va començar quan Torito, concursant confirmat, va anar presentant un a un als seus companys d'edició. L'ambient era distès, amb paraules amables i gestos afectuosos de part de rostres com Charo Reina o Alejo Sauras. No obstant això, la cordialitat es va evaporar quan va arribar el torn de Rosa Benito.

Amb un somriure escuet i un silenci que parlava per si sol, Rosa Benito va generar una tensió palpable al plató. "Vull que us aixequeu i l'aplaudiu perquè es mereix l'aplaudiment de tots vosaltres", demanava Torito mentre ella romania callada. Ell mateix bromejava per treure ferro a l'assumpte: "Rosa cobra per paraules o sigui que traca traca la barraca".

| TVE

El silenci no va passar desapercebut per María Patiño, que va intentar forçar una reacció de la concursant: "¿Escolta però per què no ens diu res Rosa Benito no ens desitja sort?". "Digue'ls un hola", demanava Torito i la resposta va arribar, però lluny de calmar l'ambient, el va fer més incòmode. "Hola", va deixar anar Rosa Benito amb to fred.

"És la nostra Britney Spears, és que no té retorn i per això no us contesta. Com us fiqueu amb Rosa Benito home", deia Torito en directe a 'La Familia de la Tele'. "A veure ara som d'alguna manera tots família i germans de cadena. Estem tots a una a La 1, ¿tu li pots posar el micro a Rosa Benito i preguntar-li com se sent en aquesta nova família en la qual estem tots?", afegia María Patiño des del plató.

No obstant això, lluny de respondre, Rosa Benito va abandonar l'escena visiblement molesta. La seva sobtada fugida va descol·locar a tothom. "Ai que se me'n va, ¿però per què se'n va?", es preguntava María Patiño a 'La Familia de la Tele'.

"¿Torito on és Rosa? Han volgut parlar tots amb nosaltres fins i tot el mateix Parada tenint a vegades desencontres, ¿però on és Rosa?", preguntava més tard María Patiño. La resposta no va trigar a arribar, aquesta vegada amb sarcasme inclòs: "Va a connectar amb Jesús Cintora a La 2, està allà amb 'Malas lenguas'".

Finalment, Rosa Benito va reaparèixer només per sumar-se al comiat. No obstant això, quan Torito va intentar acostar-se novament per fer-li una pregunta, ella va respondre amb un manotazo i va tornar a marxar sense donar més explicacions.

La reacció al plató no es va fer esperar. Belén Esteban va ser clara: "Jo parlaré poc d'aquest tema. Quan he anat cap allà, una senyora que està de granat al públic m'ha dit ella només s'ha retratat. Em sembla que no hem dit res i que comenci així que també nosaltres hem estat educats. Em sembla fatal el que ha fet, però bé jo tinc la consciència molt tranquil·la".

"Per a nosaltres ella representa una cosa que no li agrada i ho respecto, però quan estàs en una feina i en una televisió i això no donava peu a fer-li preguntes fora de lloc. Volia jugar amb la distància que tenim i crec que no ha estat a l'altura de les circumstàncies lo dic de veritat amb independència que té la llibertat de voler-nos o no", afegia María Patiño.

Kiko Matamoros va tancar el debat amb contundència a 'La Familia de la Tele': "Hi ha gestos que sobren. Jo entenc que ella no vulgui participar però hi ha gestos que estan fora de lloc. Hi ha una intrahistòria que no s'ha explicat".