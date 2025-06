El concurs 'Trivial Pursuit' anuncia el seu presentador per a les tardes de La 1

Satisfaction Iberia s’avança a La 1 i revela tots els detalls de 'Trivial Pursuits'. La productora s’encarregarà de produir per a La 1 una adaptació en tira diària de l’exitós format internacional, basat en el joc de taula icònic. Un concurs familiar que uneix l’esperit clàssic de 'Trivial Pursuit' amb una realització actual, dinàmica i visualment espectacular.

De fet, la productora, encarregada també de 'The Floor' a La 1, ha revelat que estarà presentat per Egoitz Txurruka, 'Txurru', (Mallabia, Biscaia, 1991), una cara molt coneguda de la televisió basca, amb una sòlida trajectòria a EITB des de 2013. Destaca per la seva versatilitat, la seva experiència en programes en directe i la seva capacitat per connectar amb tot tipus de públics. Des de 2022 condueix amb èxit el concurs diari 'Esto no es normal' i ha presentat les campanades d’ETB durant els tres últims anys.

La mecànica del concurs es desenvolupa sobre un tauler gegant de 'Trivial Pursuit', on els concursants competeixen responent preguntes de les diferents categories per guanyar formatgets i arribar al centre abans que els seus rivals. El primer a aconseguir-ho es proclamarà guanyador del dia i s’enfrontarà a una emocionant ronda final contrarellotge per endur-se el gran pot. Cada episodi és una batalla d’enginy, rapidesa i estratègia, en què el coneixement és la millor arma per avançar casella a casella.

| ETB

Aquesta versió diària de 'Trivial Pursuit' adapta per al públic espanyol l’exitós format emès en prime time a la cadena estatunidenca The CW. Produït per Talpa Studios i Hasbro, s’ha convertit en un dels programes d’entreteniment més vistos de la cadena.

Cal destacar que, a Espanya, els drets del format van estar en mans d’Antena 3 entre 2008 i 2011. Tanmateix, finalment només es va emetre una temporada a Veo 7, presentada per Silvia Jato. El concurs va debutar amb èxit al Regne Unit i ha tingut adaptacions a països com Àustria, Alemanya, Rússia i Estats Units, on va tornar recentment després de trenta anys d’absència.