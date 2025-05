María Patiño sentencia Rosa Benito després del que ha passat a 'La Família de la Tele'

El que pretenia ser una connexió amable per presentar el càsting de 'MasterChef Celebrity' va acabar derivant en un moment de gran tensió televisiva. L'estrena en plató de 'La Familia de la Tele' va viure un retrobament inesperat amb Rosa Benito. L'antiga col·laboradora de 'Sálvame' va generar la discòrdia en no voler atendre els que van ser els seus companys.

Des del primer segon, Rosa Benito va evitar qualsevol tipus d'interacció amb 'La Familia de la Tele', mostrant-se reticent a participar en la conversa. María Patiño va llançar una pregunta que no va obtenir resposta directa: "Escolta, però per què no ens diu res Rosa Benito no ens desitja sort?". Després de les insistències, va deixar anar un escuet i irònic "hola", abans de retirar-se de càmera.

Encara que minuts després va tornar breument a petició de Torito, l'intent de diàleg va acabar amb una manotada de Rosa Benito cap al seu company. A més, les imatges inèdites emeses l'endemà a 'La Familia de la Tele' van confirmar que Rosa Benito havia demanat no ser preguntada ni enfocada.

Això va desfermar una cascada de reaccions, començant per Belén Esteban, qui no va dubtar a llançar una indirecta des de 'La Familia de la Tele'. "Li donaré un consell a Santa Rosa que no es fiqui a Google i posi missatges d'autoajuda", va dir amb sarcasme. Al que María Patiño va respondre: "Potser són de Paz Padilla", al·ludint al gir vital de la seva excompanya, ara centrada en el coaching.

"Avui estic bé, demà estic malament, els anys passen. A mi no em fa mal, però el que em sembla una falta, no a nosaltres que també, una falta de respecte i d'educació al públic, als seus companys i sobretot a Torito. Perquè jo sí que no permeto que em facin això a la mà", sentenciava Belén Esteban.

María Patiño també va alçar la veu dirigint-se directament a Rosa Benito: "Aquí al final cadascú té una història amb ella i ens hem convertit en un grup. Al final sembla que uns hem de pagar els plats trencats d'un altre. Jo he estat molt crítica amb ella i entenc que no em miri a la cara, ho accepto perquè forma part de la meva professió".

"Perquè qui t'ha fet mal ha estat el teu exmarit, qui t'ha tret diners és el teu exmarit, qui no t'ha respectat és el teu exmarit. Jo he estat crítica i accepto absolutament les conseqüències de les meves paraules", sentenciava María Patiño.

La periodista va acabar amb una reflexió contundent: "Segueixo mantenint la meva postura i entenc que no em miri a la cara, però al final la que va sortir ahir perdent va ser ella perquè va ser molt maldestra. Ella té alguna cosa que jo no tinc i és que pot ser falsa i cínica, però ahir no va tenir ni la capacitat de ser-ho. Jo sé que la relació amb mi era una altra i jo no pretenc que em besi la boca. Però amb Torito no ha de pagar els plats trencats de ningú".