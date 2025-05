RTVE dona la sorpresa i confirma el càsting complet de 'MasterChef Celebrity'

'MasterChef Celebrity' escalfa els motors per a l'inici de les seves gravacions amb nous concursants per a la seva llista. El talent show culinari serà una de les grans apostes de La 1 per a setembre. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera rebran un nou grup de famosos que lluitaran a les cuines més exigents de la televisió.

La desena edició ja té tancats tots els seus participants disposats a enfrontar-se als fogons més famosos de la televisió. Les primeres confirmacions van venir de la mà de Pepe Rodríguez. El xef va revelar els cinc primers concursants durant la prèvia de la final de la Copa del Rei. Així, va esmentar el futbolista Miguel Torres, l'actor Alejo Sauras, la cantant Soraya i els col·laboradors de televisió Torito i Rosa Benito.

Després, es va conèixer que Mariló Montero, José Manuel Parada i Valeria Vegas també s'unirien a aquesta aventura. A més, també va sortir a la llum que estava prevista la participació de Lydia Lozano, però finalment no participarà després d'un problema de canell.

El càsting el tanquen David Amor, Valeria Ros i l'actriu i folklòrica Charo Reina. També l'il·lusionista Jorge Luengo, l'exconcursant d''OT 2023'Juanjo Bona, el músic Necko Vidal i la influencer Masi Rodríguez, que va ser presentadora a 'OT 2023'. Però faltava conèixer l'últim concursant.

| RTVE

I ja per fi RTVE ho ha descobert. Es tracta de la rapera Mala Rodriguez. En breu, començaran les gravacions de la desena edició del talent, en la qual al llarg de la competició, els 16 aspirants s'enfrontaran a tota mena de desafiaments que posaran a prova el seu talent, la seva habilitat i la seva creativitat.

El programa comptarà amb invitats especials i alguns dels exaspirants de 'MasterChef', a més de mostrar el millor de la nostra gastronomia i visitar els llocs més impressionants de la nostra geografia. Un d'ells arribarà al més alt i seguirà l'estela marcada per Miguel Ángel Muñoz, Saúl Craviotto, Ona Carbonell o Tamara Falcó. També de Raquel Meroño, Juanma Castaño, Miki Nadal, Lorena Castell, Laura Londoño i Inés Hernand. Per tant, a partir de setembre, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora de Inés Hernand. A la final també van participar Marina Rivers, Pitingo i Francis Lorenzo.