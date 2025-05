'Masterchef' sorprèn amb una repesca i una expulsió després d'un greu descuit

La temperatura segueix pujant als fogons de 'Masterchef' i cada cop és més difícil seguir en el concurs. En el seu setè programa emès ahir dilluns, 19 de maig, hi va haver comiats, però també retrobaments amb la repesca de l'edició. També, 'MasterChef' va viure una prova especial d'exteriors per conscienciar sobre la importància d'adoptar animals de companyia i va rebre la visita de vells concursants.

La nit va començar amb desafiaments en grups de tres per un lloc a la prova final, el premi de la qual era el cobejat pin de la immunitat. Clara, Gabriela i Chema van aconseguir vèncer en els seus respectius grups i es van enfrontar a María Lo, guanyadora de la desena edició. María Lo va aconseguir 40 punts, mentre que Clara i Chema no van superar els 27. Gabriela, però, va enlluernar el jurat amb el seu plat i, amb 43 punts, es va fer amb el pin. Molt emocionada, va expressar la seva alegria, encara que Pepe la va alertar sobre com aquest privilegi pot transformar a aquells que el porten.

En la següent prova d'exteriors, el programa va viatjar fins al centre caní de Miraflores per conscienciar sobre la importància d'adoptar animals de companyia. Així, els aspirants van treballar en un menú del xef Nino Redruello compost per 20 tapes per als gossos dels comensals. Va ser en aquest moment quan van rebre la notícia més esperada: la repesca.

| RTVE

D'aquesta manera, els expulsats van tornar a les cuines per elaborar les millors postres i recuperar el davantal blanc. L'afortunada que va realitzar un bon pastís i va aconseguir el seu final més dolç va ser Elena, que es va convertir en la repescada de l'edició amb un exquisit pastís de llimona.

Amb companya nova i finalitzat el repte per grups, Ana, Bea, Ismael, Víctor i Clara van anar directes a la prova d'eliminació. Els aspirants amb davantal negre van atrapar bitllets en una cabina de vent, cadascun amb un ingredient obligatori. A més, havien d'incorporar als seus plats un aliment que no agradava als convidats especials, com Mario Vaquerizo i Terelu Campos.

Després d'una tensa elaboració, l'expulsió no es va deure a un mal plat, sinó a un error clau: oblidar l'ingredient assignat. Víctor va ser eliminat per no incloure el bacallà, l'aliment que Terelu havia escollit, ja que el va deixar al supermercat.