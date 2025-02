La reacció d'un espectador d''El Hormiguero' en rebre una trucada de Paz Paz

Aquest dimecres, 26 de febrer, Paz Padilla va visitar 'El Hormiguero' per presentar 'El humor de mi vida', el seu espectacle basat en el seu llibre homònim. Un nou projecte on comparteix les seves experiències i el llarg camí per acceptar la pèrdua de l'amor de la seva vida.

La còmica ja ha visitat alguna que altra vegada el programa encara que fos un rostre conegut de Telecinco, però ara sorprèn el context en què ho fa. Paz Padilla es va asseure amb Pablo Motos aquest dimecres per primera vegada des del seu acomiadament de Mediaset.

I és que segons van avançar al videopodcast de 'Mammarazzis', la humorista ha començat el 2025 posant punt final a la seva relació amb Mediaset Espanya. No obstant això, continuarà vinculada a la cadena d'una manera diferent, com bé van avançar les periodistes sobre el seu retorn a 'La que se avecina'.

| Antena 3

L'entrevista va estar marcada per moltes rialles, anècdotes i confessions. Només començar la còmica es va queixar perquè el presentador estava més alt que ella: "Això és tècnica. Quan vas a una entrevista, qui t'entrevista està més alt, perquè és el cap", va bromejar.

Pablo Motos va continuar revelant el que havia passat abans de començar el programa, "Gairebé em mates…". Encara que la gaditana va intentar fer oïdes sordes, però no es va lliurar de contar l'anècdota. "Visc de miracle…" insistia Pablo Motos, que volia explicar "el que ha passat fa cinc minuts". "Ho has de contar tot", li retreia amb ironia la convidada. I així, van explicar que poc abans d'arrencar el programa van gravar un vídeo de TikTok per a les xarxes socials de l'actriu.

En el vídeo apareixia que Paz Padilla simulava tenir un nadó, Pablo Motos, el qual anava embolicat en una dessuadora. En veure les imatges, el presentador va reconèixer diversos problemes en la gravació "em donava l'espatlla a la nou, em costava respirar". "Gairebé em mates", va tornar a expressar.

| Antena 3

Paz Padilla és una persona molt activa a les xarxes socials, una influencer que està "tot el dia pensant en TikTok". Arran d'això, va voler trencar una llança a favor dels creadors de contingut: "La gent les demonitza. Això és una feina, ho tinc claríssim". Així, va definir les xarxes com un aparador: "És el meu aparador, no necessito ningú per promocionar-me", assegurava ella.

L'entrevista també va estar marcada pel seu nou projecte. La convidada va parlar de la resiliència i de les diferents fases que travessa una persona quan se li mor un ésser estimat, però des de l'humor. Va assegurar que "la societat no està preparada per visibilitzar el dol".

Més tard, la convidada va realitzar la famosa trucada de la targeta de 'El Hormiguero' que aquesta vegada tenia un pot de 12.000 euros. En la primera trucada no existia el número, però en la segona sí que va obtenir resposta. "Bona nit, sóc Paz Padilla", deia l'actriu per presentar-se. "Sí, és clar, i la meva mare és p*ta", van respondre. Immediatament van penjar i això va provocar el riure i l'astorament de tot el plató.