María Patiño colpeja on més li fa mal a Paz Padilla després de ser acomiadada de Telecinco

La recent notícia que Mediaset no ha decidit no renovar el contracte d'exclusivitat de Paz Padilla continua generant comentaris. Especialment entre els seus antics companys de Telecinco, com els col·laboradors de 'Sálvame'. María Patiño es va sumar a les reaccions sobre el canvi professional de Paz Padilla, deixant entreveure la seva opinió de manera contundent.

"Ja m'he assabentat del nou rumb professional de Paz Padilla. El que puja, baixa", va deixar anar María Patiño entre rialles, en referència directa a les paraules que la pròpia presentadora va dirigir en el seu moment a Jorge Javier Vázquez: "El dia que et toqui a tu, tot el que puja, baixa...". Aquesta frase, pronunciada durant un enfrontament entre ambdós, va tornar al centre del debat, ara amb un gran matís irònic per part de la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

Malgrat el to inicial jocós, María Patiño també va voler matisar que la fi de l'exclusivitat de Paz Padilla amb Mediaset no suposa una crisi econòmica per a la humorista. "Paz Padilla està forrada. Ha guanyat moltíssims diners, porta treballant tota la vida i és molt treballadora", va defensar, reconeixent la llarga trajectòria de la seva excompanya.

Les crítiques també van arribar de la mà de Kiko Matamoros, qui va carregar contra Paz Padilla després de veure la publicació que va compartir a les xarxes socials juntament amb la seva filla Anna Ferrer. Com és habitual, la presentadora va mostrar com havia decorat casa seva per al Dia de Reis: "És una mena d'exhibició absurda", va comentar Kiko Matamoros, acusant la presentadora de contradir-se amb els valors que diu defensar.

"Ella sempre s'ha considerat anticonsumista i a favor de l'equilibri ecològic. Però l'any passat es va endur per davant 15 boscos per tot el paper que va posar a casa seva", va afegir amb to crític.

Per la seva banda, María Patiño va aprofitar per reforçar la seva postura sobre la figura de Paz Padilla en l'àmbit televisiu. "No suporta aquest tipus de premsa i presentava un programa sobre això. Aquest és un gènere en què has de creure en el que fas i has de defensar-ho i per a mi això ja és l'essència de la contradicció", va afirmar taxativa.