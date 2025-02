La reacción de un espectador de 'El Hormiguero' al recibir una llamada de Paz Padilla

Este miércoles, 26 de febrero, Paz Padilla visitó 'El Hormiguero' para presentar 'El humor de mi vida', su espectáculo basado en su libro homónimo. Un nuevo proyecto donde comparte sus experiencias y el largo camino para aceptar la pérdida del amor de su vida.

La cómica ya ha visitado alguna que otra vez el programa aunque fuera un rostro conocido de Telecinco, pero ahora sorprende el contexto en el que lo hace. Paz Padilla se sentó con Pablo Motos este miércoles por primera vez desde su despido de Mediaset.

Y es que según adelantaron en el videopodcast de 'Mammarazzis', la humorista ha arrancado el 2025 poniendo punto final a su relación con Mediaset España. Sin embargo, continuará vinculada a la cadena de una forma distinta, como bien adelantaron las periodistas sobre su regreso a 'La que se avecina'.

| Antena 3

La entrevista estuvo marcada por muchas risas, anécdotas y confesiones. Nada más comenzar la cómica se quejó porque el presentador estaba más alto que ella: "Eso es técnica. Cuando vas a una entrevista, el que te entrevista está más alto, porque es el jefe", bromeó.

Pablo Motos prosiguió revelando lo que había pasado antes de comenzar el programa, "Casi me matas…". Aunque la gaditana intentó hacer oídos sordos, pero no se libró de contar la anécdota. "Vivo de milagro…", insistía Pablo Motos, que quería contar "lo que ha pasado hace cinco minutos". "Lo tienes que contar todo", le reprochaba con ironía la invitada. Y así, explicaron que poco antes de arrancar el programa grabaron un vídeo de TikTok para las redes sociales de la actriz.

En el vídeo aparecía que Paz Padilla simulaba tener un bebé, Pablo Motos, el cual iba envuelto en una sudadera. Al ver las imágenes, el presentador reconoció varios problemas en la grabación "me daba el hombro en la nuez, me costaba respirar". "Casi me matas", volvió a expresar.

| Antena 3

Paz Padilla es una persona muy activa en redes sociales, una influencer que está "todo el día pensando en TikTok". A raíz de esto, quiso romper una lanza a favor de los creadores de contenido: "La gente las demoniza. Esto es un trabajo, lo tengo clarísimo". Así, definió las redes como un escaparate: "Es mi escaparate, no necesito a nadie para promocionarme", aseguraba ella.

La entrevista también estuvo marcada por su nuevo proyecto. La invitada habló de la resiliencia y de las diferentes fases que atraviesa una persona cuando se le muere un ser querido, pero desde el humor. Aseguró que "la sociedad no está preparada para visibilizar el duelo".

Más tarde, la invitada realizó la famosa llamada de la tarjeta de 'El Hormiguero' que esta vez tenía un bote de 12.000 euros. En la primera llamada no existía el número, pero en la segunda sí que obtuvo respuesta. "Buenas noches, soy Paz Padilla", decía la actriz para presentarse. "Sí, claro, y mi madre es p*ta", respondieron. Inmediatamente colgaron y esto provocó la risa y el asombro de todo el plató.