La confessió de Manu Pascual sobre què faria amb el premi de 'Pasapalabra'

Manu Pascual va estar a punt d'emportar-se el pot de 'Pasapalabra' en l'emissió de dimarts 25 de febrer. Va estar novament a una sola resposta de guanyar el gran premi, que ascendeix a 1.276.000 euros. Amb aquest intent, Manu Pascual ja suma tres ocasions en què ha fregat la victòria a 'Pasapalabra'.

El seu primer intent frustrat va ocórrer el 20 de juny de 2024, quan un error en la lletra S el va privar dels 250.000 euros acumulats en aquell moment. El 17 de juliol va tornar a quedar-se a les portes en errar en la lletra T, cosa que li va impedir fer-se amb 364.000 euros. Aquesta vegada, la recompensa era encara més gran i la tensió al plató de 'Pasapalabra' es sentia en l'ambient.

Durant la prova, Manu Pascual comptava amb 144 segons, cosa que li va permetre respondre encertadament a 11 preguntes seguides des de l'inici. La seva contrincant, Rosa, amb 135 segons, no va tenir la mateixa sort, encertant només tres respostes abans de cometre un error en la lletra D. D'aquesta manera, Manu va tancar la seva primera volta amb 20 encerts i encara li quedaven 34 segons per davant.

| Antena 3

El destí de Rosa va quedar segellat en equivocar-se en la lletra E, cosa que la va deixar fora de la contesa. Amb només la lletra M entre ell i el pot, Roberto Leal li va plantejar una pregunta clau: "Què faries amb 1.276.000 euros del pot?". La resposta de Manu Pascual va ser molt clara: "Gran part aniria per ajudar la meva família, que són els que m'han donat suport en això i en tot. Per seguir estudiant i, si es pot, per a una casa o un viatge especial".

L'últim repte va arribar amb la pregunta: "Nom de la comunitat artística fundada per Justus Jorgensen el 1934 a la ciutat australiana de Melbourne". La seva resposta, "Mecanic", no va ser la correcta. La solució era "Monsalvat". "Mare meva, que a prop!", va exclamar Roberto Leal davant la decepció del concursant de 'Pasapalabra'.

Tot i no emportar-se el pot, Manu Pascual va aconseguir la victòria del dia. Per tant, es va assegurar la seva permanència a 'Pasapalabra', mentre que Rosa va haver de disputar La Silla Azul contra un nou aspirant.