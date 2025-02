Audiències: 'Asuntos Internos' lidera pel futbol i porta a mínim a 'El Capitán'

El partit de la Copa del Rei és el més vist del dia reunint 3.472.000 espectadors i un 24,8% a La 1: puja al 30,9% en el target 25-44. Just després, la sèrie 'Asuntos Internos' s'alça com a primera opció en audiències en la seva franja amb un 12,1% i 978.000 fidels. La penúltima setmana de 'El Capitán en América' cau a mínim en audiències i perd el lideratge davant la forta competència amb un 10,9% i 914.000 fidels a Antena 3.

Pot amb la setena setmana de 'Next Level Chef', que puja a un 8,2% i 384.000 fidels. Just abans, 'La Isla de las Tentaciones' baixa davant el futbol a un 12,5% de share i 1.689.000 telespectadors: puja a un 24,9% en el target entre 13 i 24 anys. A Cuatro, l'estrena de la segona temporada de 'En Guardia: Mujeres contra el crimen' funciona amb un estupend 6,5% i 612.000 espectadors.

'El Hormiguero' de Pablo Motos lidera la seva franja des de La 1 al marcar un 12,9% i 1.856.000.

'El Programa de Ana Rosa' puja i lidera la seva franja

| Mediaset

'El Programa de Ana Rosa' (14,9% i 334.000) lidera la seva franja juntament amb 'Vamos a ver' (14,4%). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un 15,8%. Per la seva banda, 'Espejo Público' es queda en un 13,5% Antena 3. Just després, 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,8% i 1.659.000 telespectadors.

'Tardear' arrenca en la seva nova etapa en la sobretaula sense millorar en audiències amb un 8,5% i 660.000 espectadors. El mateix li passa a 'El Diario de Jorge', que es queda en un fluix 8,9% i 660.000. Quant a 'Y ahora Sonsoles', lidera la seva franja amb un just 10,3% i 756.000 seguidors des d'Antena 3.

No obstant això, 'Sueños de Libertad' lidera en audiències amb un bon 13% de quota i 1.111.000 des d'Antena 3: puja a un 15,4% en majors de 65 anys. 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 14,1% i 996.000.

'Pasapalabra' segueix líder sense rival amb un gran 18,6% juntament amb 1.874.000 espectadors a Antena 3: aconsegueix pics per sobre del 24%. Quant a 'Aquí la Tierra', és segona opció amb màxim de temporada al pujar a un 13% i 1.379.000 a La 1.

Antena 3 segueix líder del dimecres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimecres 26 de febrer amb un estupend 13,8%. La 1 es queda a prop amb la segona posició al obtenir un 13,4% de share i Telecinco és tercera a prop amb un 9,6%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 7,1%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5,5%.

Més de 28,4 milions de persones van gaudir de la televisió, el que suposa el 60,4% de la població d'Espanya. El consum es dispara fins als 161 minuts per espectador.