Es confirma la pitjor notícia sobre el contracte de Paz Padilla i el seu futur a Telecinco

L'inici de 2025 arriba amb importants canvis professionals per a Paz Padilla. El final de 2024 era un moment molt important per a la còmica, tenint en compte que acabava el seu contracte amb Mediaset. No obstant això, fins ara no se sabia res del seu futur, amb algunes informacions que apuntaven que seria Alberto Carullo qui ho decidiria.

Durant més d'una dècada, Paz Padilla ha estat un dels rostres més emblemàtics de Mediaset, inicialment per la seva tasca com a presentadora a 'Sálvame'. No obstant això, la seva sortida del format es va produir després d'una polèmica discussió en directe amb Belén Esteban, la qual cosa va derivar en el seu acomiadament disciplinari. Posteriorment, aquest acomiadament va ser revertit després d'una demanda interposada per ella i un acord entre les parts per evitar un judici.

No obstant això, ara ha sortit a la llum que Paz Padilla ha acabat la seva relació contractual amb Mediaset després de no renovar el contracte que mantenia. Segons informen Laura Fa i Lorena Vázquez a 'Mammarazzis', la sortida s'ha produït de mutu acord entre ambdues parts. Encara que la relació contractual com a presentadora ha arribat a la seva fi, Paz Padilla continuarà vinculada al grup format per Telecinco i Cuatro, encara que d'una manera molt diferent.

| Telecinco

"Tornarà a gravar 'La que se avecina' el pròxim mes d'abril i aquest acord ja serà amb Contubernio", ha confirmat Laura Fa. Per tant, Paz Padilla continuarà en el seu paper de la Chusa a la sèrie, encara que ja tindrà contracte directament amb la productora.

"Continuarà vinculada a Mediaset, però no amb un contracte de presentadora com Jorge Javier Vázquez o Ana Rosa Quintana", afegeix Lorena Vázquez. Unes paraules amb les quals deixa clar que l'actriu i presentadora no seguirà en la mateixa posició que abans, sinó participant en projectes específics.

Entre els nous desafiaments que esperen a Paz Padilla el 2025, destaca una sèrie de conferències que oferirà, per a les quals ha obtingut la titulació especial de coach. També es prepara per protagonitzar una pel·lícula, el rodatge de la qual començarà al mes de març.