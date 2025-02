Gir de 180º per a Paz Padilla, salta a Antena 3 després del seu adeu a Telecinco

Que Paz Padilla acude al programa de 'El Hormiguero' no és d'estranyar, ja que ha visitat aquest espai alguna que altra vegada. El que sí sorprèn és en el context en què ho farà aquesta setmana. La presentadora s'asseurà amb Pablo Motos aquest dimecres per primera vegada des del seu acomiadament de Mediaset.

El presentador de 'El Hormiguero', com és costum, va anunciar dijous passat els convidats que hi acudiran. Paz Padilla passarà per la seva taula per presentar 'El humor de mi vida', el seu espectacle basat en el seu llibre homònim. Un nou projecte on comparteix les seves experiències i el llarg camí per acceptar la pèrdua de l'amor de la seva vida.

Una visita que arriba en un moment de canvis per a Paz Padilla. Doncs com bé van avançar Laura Fa i Lorena Vázquez en el seu videopodcast 'Mammarazzis', la humorista ha començat el 2025 posant punt final a la seva relació amb Mediaset Espanya. No obstant això, continuarà vinculada a la cadena d'una manera diferent, com bé van avançar les periodistes sobre el seu retorn a 'La que se avecina'.

| Mediaset

Així, Paz Padilla posa fi a la seva etapa a Mediaset després del seu paper com a col·laboradora en el programa vespertí de 'TardeAR' en què mantenia contracte amb el grup. Ara, en aquest nou any, el grup hauria preferit prescindir d'ella en qualsevol format de la graella.

Però això no ha impedit que la presentadora continuï la seva trajectòria professional en la competència tot i ser un dels rostres més coneguts de Telecinco. Ha visitat el programa d'Antena 3 en dues ocasions. Una d'elles durant 2018, quan Paz Padilla continuava al capdavant de les tardes de 'Sálvame'. La gaditana va visitar l'espai d'Antena 3 per presentar la seva obra de teatre 'Desatadas'.

El 2022, Paz Padilla va tornar a 'El Hormiguero' gairebé un any després de la seva abrupta despedida de 'Sálvame', després d'una intensa discussió amb Belén Esteban al plató. En aquell moment, la gaditana estava per estrenar 'El humor de mi vida', la mateixa obra de teatre que torna a escena aquest dimecres, després de gairebé tres anys d'èxit rotund.