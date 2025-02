Paula Gonu acusa de manipulació a 'Bake Off' i revela la veritat de les expulsions

Abans de l'aterratge de 'Bake Off: Famosos al Horno'a La 1, el talent de cuina va estrenar la seva primera temporada en una plataforma completament diferent. Va ser Prime Video, la plataforma de streaming d'Amazon, qui va portar el format a Espanya. Ara, Paula Gonu ha parlat d'aquella primera temporada, revelant alguns dels secrets millor guardats del programa.

Presentat per Paula Vázquez, i amb un càsting molt potent amb noms com Esperanza Aguirre, Chenoa, Andrés Velencoso o SoyUnaPringada, el reality no va renovar per a una segona temporada per a Prime Video. No obstant això, RTVE el va acabar rescatant i ja ha rodat dues noves edicions: l'última d'elles en emissió actualment a la cadena pública.

Quatre anys després d'aquella edició, que va acabar nomenant Pablo Rivera, actor de 'Cuéntame', com a gran guanyador, una de les concursants originals s'ha pronunciat en contra del programa. Ha estat Paula Gonu, influencer i primera expulsada del concurs, que ha revelat com va ser la seva experiència en el talent.

"Vaig durar un capítol i em vaig frustrar un munt", confessava en el podcast de Zeta Gaming, al qual acudia com a convidada. Segons li explicava al presentador, mai s'hauria esperat ser la primera expulsada i, segons desvelava, "se suposava que en el primer anaven a fer fora Esperanza Aguirre".

Paraules que sorprenien als presentadors del podcast, que li preguntaven si això significava que l'ordre d'expulsió estava pactat. "No sé com funciona, però això és el que em van dir", començava Paula Gonu, "quan em van expulsar hi va haver concursants que se'm van acostar per preguntar quants capítols havia signat".

Segons la influencer, això li va desquadrar perquè ella no havia signat per capítols. "Aquí tots signem per nombre d'episodis, com que fins al cinquè no et poden fer fora", explicava Paula Gonu que li havien explicat els seus companys.

D'aquesta manera, Paula Gonu lamenta haver-se assabentat de com funciona de veritat la televisió. "Sembla ser que a Aguirre li va agradar l'experiència i es va voler quedar", narrava sobre la seva expulsió. "Llavors a mi em volien fer fora la segona, però la van mantenir a ella i jo vaig marxar primera", explica.

La influencer també parlava del caixet que pot arribar a barallar-se en un programa com 'Bake Off'. "Així t'assegures que si cobres 150.00 per capítol, si et quedes fins al 6 te'n vas portant això setmanalment", ha comentat la catalana, que no ha tornat a aparèixer a la televisió després d'això.