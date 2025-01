Primeres paraules de Paz Padilla després de confirmar-se el seu acomiadament de Telecinco

La inesperada notícia de l'acomiadament de Paz Padilla per part de Mediaset ha generat un gran enrenou en les últimes hores. Després de 15 anys sent un dels rostres més representatius del canal, l'andalusa s'ha acomiadat del grup, que va decidir no renovar el seu contracte. Tanmateix, lluny de detenir-se a lamentar aquest gir en la seva carrera, Paz Padilla ha optat per enfocar-se en tancar les festes nadalenques amb alegria, davant l'esperada nit de Reis.

En el seu compte d'Instagram, Paz Padilla va compartir un vídeo on apareix vestida com una conilleta rosa, immersa en els preparatius per decorar la seva llar de cara a l'arribada dels Reis Mags. Malgrat el dur cop professional, la presentadora es va mostrar alegre i compromesa amb les festivitats familiars, deixant clar que no permetrà que aquesta circumstància enterboleixi aquest moment especial.

"Comença el compte enrere per a la nit de Reis. I sempre tinc el mateix dilema: no sé si em donarà temps i si el que tinc al cap ho puc plasmar", va comentar en el vídeo Paz Padilla. Amb humor, va afegir: "És clar, perquè hi ha mobles, televisors, cuines, sofàs, però ho intentaré".

| Instagram, @paz_padilla

En el seu afany per aconseguir la millor decoració possible, Paz Padilla fins i tot va decidir "expulsar temporalment" la seva filla, Anna Ferrer, de la casa. En un altre fragment del vídeo, se la sent dir-li: "Vés-te'n i no tornis fins a la nit de Reis". A més, en to jocós, va afegir: "I ja saps com has d'entrar: com més borratxa vinguis, millor. No, però vine una mica confosa. No facis trampes i espero que t'agradi".

Aquesta actitud demostra que Paz Padilla ha decidit prioritzar la seva família i les celebracions nadalenques, deixant en segon pla l'impacte del seu acomiadament fulminant de Mediaset. Encara que ja no serà presentadora ni col·laboradora a Telecinco, seguirà en altres projectes professionals, com la seva firma de moda juntament amb Anna Ferrer i els seus seminaris com a coach.

A més, encara hi ha un projecte en el qual Paz Padilla seguirà lligada a Mediaset.Serà a 'La que se avecina', on mantindrà el seu paper com la Chusa. Les gravacions de la nova temporada estan previstes que comencin el pròxim mes d'abril.