'Next Level Chef' dona la sorpresa amb el seu guanyador en una final d'infart

La gran final de 'Next Level Chef' ha arribat amb un emocionant desenllaç. Tres concursants, tres menús amb una història profundament personal i un premi de 100.000€ en joc, han donat lloc a una nit carregada de tensió. Sota la mirada d'Oriol Castro, xef amb tres estrelles Michelin, els finalistes es van enfrontar al seu últim repte:crear un menú de tres plats amb un clar fil conductor en un temps limitat de 150 minuts.

Els tres competidors,Jaime, Melissa i Roro, van començar el desafiament amb grans expectatives. Cadascun va aportar el seu estil al plat, i encara que l'ambient de pressió era palpable, l'emoció d'estar a la final els va impulsar a donar el millor de si mateixos. El primer plat es va cuinar al soterrani, on les condicions no eren ideals, però la passió dels concursants per sorprendre els xefs va brillar a 'Next Level Chef'.

Melissa va presentar un plat que rendia homenatge a les seves àvies i a la cuina d'aprofitament, sorprenent a tothom per la seva creativitat.Jaime, per la seva banda, va apostar per una fusió de sabors, combinant la cuina mexicana amb la mediterrània. Finalment, Roro va crear un plat que reflectia el seu amor per la seva mare, un tàrtar d'anxova sobre una base de xurro.

| Mediaset

Al llarg de la competició, els plats van anar evolucionant, i cada concursant de 'Next Level Chef' es va lliurar a la tasca amb màxima dedicació. Roro va sorprendre amb una lassanya d'ànec a la taronja, un plat inspirat en l'amor que sent per la seva mare. Melissa es va bolcar en el seu escudella de llagosta, un homenatge a les seves àvies, iJaime va deixar sense paraules els xefs amb un socarrat a lo Martín Berasategui.

El nivell de la competició es va incrementar a cada pas, i els plats finals van confirmar la gran qualitat i creativitat dels concursants. Melissa es va destacar amb uns bunyols de verdura que evocaven la seva infància, mentre queJaime va sorprendre amb un Gin Tonic en textures, una metàfora dels alts i baixos de la vida. Per la seva banda, Roro va tancar el seu menú amb una torrija al curri, unes postres plenes de simbolisme personal.

Els xefs mentors de 'Next Level Chef',Rakel Cernicharo, Marcos Morán i Francis Paniego, es van mostrar impressionats per la profunditat de les històries que els concursants van plasmar a la seva cuina. Malgrat com de difícil va ser l'elecció final,el jurat es va decantar pel menú de Jaime, destacant la seva capacitat per transmetre el seu desig de superació i la seva visió personal a través de la cuina.

| Mediaset

Finalment, després d'una dura deliberació, es va fer oficial: Jaime és el guanyador de la primera edició de 'Next Level Chef'. El jove s'emporta els100.000€ i el reconeixement d'haver assolit el cim en aquest desafiant concurs.