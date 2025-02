Qui és Edu Soto, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity' a La 1?

Després de sis edicions impulsant el món de la moda amb aprenents anònims, 'Maestros de la Costura' estrena la seva versió 'Celebrity' aquest diumenge 9 de febrer. Raquel Sánchez Silva es posa de nou al capdavant del talent show juntament amb el jurat format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro G. Palomo. Igual que en la versió amb participants anònims, 'Maestros de la Costura Celebrity' comptarà amb dues proves en taller i una en exteriors en què competiran per equips.

D'aquesta manera, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez i Silvia Superstar aparcaran les seves exitoses carreres per passar hores entre canilles, agulles, didals i retalls, com a aprenents de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Al llarg de l'edició visitaran el taller grans convidats relacionats amb el món de la moda, per mostrar la seva visió del sector. Els descobriran els seus secrets i valoraran les creacions presentades pels participants. Tampoc faltarà el compromís habitual del format amb la sostenibilitat, el consum responsable, l'aprofitament de materials i la diversitat.

| RTVE

Qui és Edu Soto, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

Edu Soto va descobrir la seva vocació actoral a l'adolescència. La seva carrera va enlairar-se després d'interpretar Mario Olivetti a 'Una altra cosa' juntament amb Andreu Buenafuente. Aquest va ser el primer d'una llarga llista de personatges que el van catapultar a la fama com els coneguts El Neng de Castefa, Miguel Chiclè o el Notari. El 2007, va presentar 'El rey de la comedia' i va protagonitzar diverses pel·lícules, com "La luna en botella" i "Chuecatown".

L'any següent, va interpretar Mortadelo a "Mortadelo y Filemón" i va participar en la versió espanyola 'Saturday Night Live'. Més tard, vam descobrir la seva faceta com a cantant a 'Tu cara me suena' i "Cabaret. El Musical", a més va formar part del repartiment de les sèries 'El Ministerio del tiempo' i 'El Pueblo'. Recentment, ha treballat a la pel·lícula "Toscana", el musical de "Charlie i la fàbrica de xocolata" i les sèries 'Atasco' i 'Nacho XXL'.

| RTVE

Sempre ha vist cosir a mà a la seva mare, però Edu Soto no va aprendre a cosir a màquina fins als 24 anys, en descobrir-ne una al teatre on actuava. Li agrada la moda acolorida i fins i tot ha arribat a confeccionar les seves pròpies peces, com uns pantalons Thai patronats per ell mateix. Durant anys va abandonar aquesta passió que ara reprèn gràcies a 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Al seu armari guarda amb afecte el jersei i la camisa que va vestir per donar "la benvinguda" als seus fills en néixer. També una camisa d'una camisa que usava el seu pare quan era jove.