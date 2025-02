Qui és Laura Sánchez, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity' a La 1?

Després de sis edicions impulsant el món de la moda amb aprenents anònims, 'Maestros de la Costura' estrena la seva versió 'Celebrity' aquest diumenge 9 de febrer. Raquel Sánchez Silva es posa de nou al capdavant del talent show juntament amb el jurat format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro G. Palomo. Igual que en la versió amb participants anònims, 'Maestros de la Costura Celebrity' comptarà amb dues proves en taller i una en exteriors en què competiran per equips.

D'aquesta manera, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez i Silvia Superstar aparcaran les seves exitoses carreres per passar hores entre canilles, agulles, didals i retalls, com a aprenents de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Al llarg de l'edició visitaran el taller grans convidats relacionats amb el món de la moda, per mostrar la seva visió del sector. Els descobriran els seus secrets i valoraran les creacions presentades pels participants. Tampoc faltarà el compromís habitual del format amb la sostenibilitat, el consum responsable, l'aprofitament de materials i la diversitat.

Qui és Laura Sánchez, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

Laura Sánchez va començar la seva carrera als anys 90 com a model. Va treballar per a dissenyadors com Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Duyos i Custo Barcelona, consolidant-se com una figura clau de la moda nacional i internacional. El seu èxit a les passarel·les la va portar a la televisió, on va destacar amb el seu paper de Pepa a 'Los hombres de Paco'.

A més de la seva faceta artística, Laura Sánchez ha combinat la seva carrera amb projectes empresarials i causes socials, convertint-se en un referent d'elegància i versatilitat. Com a empresària, va fundar Bloomers&Bikini, una marca de moda de bany, i dirigeix GO! Eventos, agència de comunicació i organització d'esdeveniments amb seu a Sevilla.

Apasionada per la moda flamenca, la considera l'alta costura espanyola, una connexió que va iniciar en la seva infància veient la seva mare, costurera, confeccionar peces. Laura Sánchez recorda amb afecte els estius dissenyant roba per a les seves nines i un dels primers vestits de flamenca que va tenir, que el va confeccionar la seva pròpia mare.

El seu estil personal es reflecteix en la seva peça favorita, l'esmòquing, i en peces especials que conserva al seu armari. Algunes com una toca de llana teixida per la seva àvia o un vestit de Narciso Rodríguez de l'època de Loewe. Actualment, troba pau llegint patrons i confeccionant les seves pròpies peces.