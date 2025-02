Audiències: 'Caiga quien Caiga' s'enfonsa davant l'estrena de 'Maestros de la Costura'

'Caiga quien Caiga' punxa en audiències en la seva quarta semana a Telecinco amb un escuet 6,7% i congrega 821.000 espectadors. Just després, 'GH DÚO' puja en audiències en late night fins a un 10,5% i 608.000: comença en un 10,2% per acabar en un 19%. La nova temporada de 'Lo de Évole' baixa a laSexta a un bon 7,3% i 999.000 televidents: creix al 9,1% en target comercial.

L'estrena de 'Maestros de la Costura' és segon en la seva franja d'emissió amb un bon 10,5% i 1.032.000 espectadors. No obstant això, el lideratge de la nit és per 'Una nueva vida' amb un 11,3% i 1.073.000 fidels. 'Cuarto Milenio' puja en audiències a Cuatro a un estupend 7,3% i 849.000 televidents: puja a un 8,4% en target comercial.

Per la seva banda, 'Fiesta' no destaca en audiències a Telecinco amb un escuet 9% i 905.000: puja a l'11,9% en el públic femení. 'La Roca' no destaca a laSexta amb tan sols un 4,2% de quota i 410.000: acaba en el 7,7%. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' segueix fort els diumenges amb un 11,2% i 1.333.000 a La 1. Just abans, la pel·lícula "El diablo viste de Prada" lidera la sobretaula amb 1.183.000 espectadors de mitjana i el 12,2% de quota de pantalla.

| Mediaset

Pujada per 'D Corazón' amb Anne Igartiburu, que es queda en un 9,3% i 701.000 seguidors a La 1. 'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 17,3% i 1.298.000 des d'Antena 3. La primera edició d'Antena 3 Noticias 1 és l'informatiu més vist del dia amb 1.876.000 espectadors únics juntament amb un 19,9%.

La 1 lidera el diumenge en audiències

La 1 lidera en audiències el diumenge 9 de febrer amb un 10,4% de share. Es queda molt a prop Antena 3 amb un 10,2%, mentre que Telecinco està lluny amb un pobre 7,9%. Per la seva banda, Cuatro amb un 7,2% supera a laSexta, que es queda en cinquena posició amb un 4,8%.

Aquest diumenge, 28,9M d'espectadors van veure la televisió, la qual cosa suposa que el 61,5% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena. El consum es dispara fins als 188 minuts per persona.