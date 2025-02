Ion Aramendi rep la millor notícia sobre el seu futur com a presentador de Telecinco

Bones notícies per a Ion Aramendi i el seu futur a Telecinco. La nova directiva de Mediaset ha decidit realitzar una important reorganització en la seva graella de tarda, cosa que suposa un canvi d'horaris per a alguns dels seus programes. No obstant això, 'Reacció en cadena', el concurs presentat per Ion Aramendi, es manté en la seva franja habitual, consolidant la seva posició en la programació de Telecinco.

Aquest ajust en la graella suposa un suport per part de Telecinco al concurs d'Ion Aramendi, malgrat les dificultats que ha enfrontat en la competència per l'audiència. Malgrat les fluixes audiències des de la sortida dels Mozos de Arousa, 'Reacció en Cadena' seguirà formant part de la programació de la cadena. I és que el concurs actualment es mou al voltant d'un fluix 9% de quota de pantalla, quan havia arribat a estar més de dos punts per sobre d'aquesta xifra.

D'aquesta manera, 'Reacció en cadena' amb Ion Aramendi es mantindrà en la graella per seguir lluitant davant de 'Pasapalabra' d'Antena 3 i 'Aquí la tierra' de La 1. Ambdós superen els resultats del concurs en estar per sobre del doble dígit.

| Mediaset

Recordem que, a partir del dilluns 24 de febrer, la programació de Telecinco donarà inici amb 'Tardear' a les 15:45h, seguit per 'El Diario de Jorge' entre les 18:30h i les 20:00h. Mentre aquests programes patiran modificacions en el seu horari, 'Reacció en cadena' continuarà en la seva franja habitual, cosa que confirma la confiança de la cadena en Ion Aramendi i el seu equip. Amb aquesta estratègia, Mediaset busca enfortir la seva oferta televisiva vespertina i millorar els índexs d'audiència, apostant per formats ja consolidats.

Per tant, Ion Aramendi descansarà uns mesos de la seva tasca en prime time després del final de 'GH DÚO' en tan sols dues setmanes. El presentador torna a caure de la llista de presentadors de 'Supervivientes', per la qual cosa es queda sense projecte en la franja de màxima audiència. L'any passat, malgrat no presentar el reality de supervivència, Ion Aramendi va comptar amb el fallit 'Factor X'.