Ningú no s'ho esperava: Pilar Rubio fa el salt a La 1 com a presentadora

2025 promet ser un bon any per a Pilar Rubio. Ja fa uns mesos que la presentadora s'allunyava de 'El Hormiguero' i fitxava per RTVE. La model tancava l'any amb diversos projectes sota el braç que, finalment, veuran la llum aquest febrer.

El primer, per descomptat, és la seva participació a 'Maestros de la Costura Celebrity'. La versió VIP del talent ja va confirmar un repartiment ple d'estrelles que s'enfrontaran setmana rere setmana a les dures proves de Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro Palomo. Tot i que el càsting, que inclou noms com Rosa López, Edu Soto o La Terremoto, es va anunciar fa setmanes, el primer programa s'estrena aquest diumenge.

No obstant això, no és l'únic projecte que la pública li ha ofert a Pilar Rubio. Al desembre, la model es posava al capdavant d'un nou format exclusiu per a RTVE Play, la plataforma digital de la cadena. Així, Pilar Rubio es posava al capdavant de "Make Up Stars", un nou talent show on diversos participants havien de posar a prova el seu talent com a professionals del maquillatge.

| RTVE

La model s'unia a Camila Redondo i David Molina, figures destacades en el món, per trobar el millor aspirant en diferents tècniques de maquillatge. Durant sis setmanes, vuit aspirants es van posar a prova en reptes de caracterització, maquillatge editorial o body painting.

'Make Up Stars', que neix d'una col·laboració entre RTVE i Rakuten TV, es va estrenar el 19 de desembre en exclusiva a RTVE Play. No obstant això, ara, el programa fa el salt oficial a 'La 1', estrenant-se per primera vegada en obert.

Ho farà aquest diumenge, de la mà de l'altre gran estrena de Pilar Rubio: 'Maestros de la Costura'. El talent de costura, presentat per Raquel Sánchez Silva, s'estrena aquest diumenge 9 a les 22 hores, un cop acabat l'Informatiu i ocupant la franja del prime time. A més, servirà de preludi per a "Make Up Stars", que es relega al late night, un cop finalitzat el programa de costura.

En aquest primer episodi, coneixerem els vuit aspirants, que rebran la visita de LolaLolita i hauran d'enfrontar-se a un repte de maquillatge editorial digne d'una portada de Vogue.