La 1 mou 'Maestros de la Costura Celebrity' i el col·loca la nit menys esperada

Després de la seva estrena diumenge, 'Maestros de la Costura Celebrity' ja té ubicació definitiva en el prime time de La 1. El talent show emetrà la seva segona entrega aquest dijous 13 de febrer després de 'La Revuelta'. En ella, els aprenents coneixeran les tendències coquette i mob wife.

A més, el jurat comptarà amb l'ajuda de l'actriu Adriana Ugarte per valorar els treballs. Després, Cristina Ordovás els obrirà les portes del showroom de la seva firma, on els equips reproduiran dos dissenys de la seva última col·lecció. Per últim, el dissenyador de moda Miguel Becer els parlarà de l'arribada de la Intel·ligència Artificial a la moda, perquè hauran de donar una segona vida a peces usades amb ajuda de la IA.

D'aquesta manera, el jurat de 'Maestros de la Costura Celebrity' començarà acostant els aprenents a la tendència coquette i la tendència mob wife. Primer va arribar la tendència coquette, que aposta per vestits baby doll, colors pastel, peces romàntiques a l'estil María Antonieta i molts llaços. D'altra banda, la tendència mob wife es caracteritza per l'ostentació i té un estil molt italoamericà: pells, joies enormes, grans logos, vestits mini súper ajustats, molt animal print...

| RTVE

En la prova per equips, els concursants de 'Maestros de la Costura Celebrity' coneixeran la firma espanyola Is Coming. Al barri madrileny de Justícia, Cristina Ordovás i el seu equip donen via lliure a la seva creativitat. En el showroom de Is Coming els aprenents reproduiran dos dissenys de l'última col·lecció d'aquesta firma.

En l'última prova, el dissenyador de moda Miguel Becer, director creatiu de ManéMané, els explicarà quines són les principals eines que utilitza a l'hora de treballar. La Intel·ligència Artificial també està guanyant terreny en el món de la moda i s'ha convertit en una eina que revoluciona la forma de dissenyar, confeccionar i vendre les peces de vestir. Per tant, ajudats de la IA a l'hora de fer esbossos dels dissenys, els mandils negres hauran de donar una segona vida a peces usades, l'upcycling.

Cada aprenent comptarà amb un bagul que guarda la roba i els accessoris d'una persona concreta, amb una professió o estil determinat. Lorenzo Caprile ocuparà un dels llocs per cosir el seu propi disseny i enfrontar-se a les noves tecnologies.