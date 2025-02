Escaleto torna a 'Ni que fuéramos' després d'una lluita de set mesos contra un càncer

Després de molts rumors, Escaleto ha tornat a 'Ni que fuéramos' set mesos després del seu últim programa. El redactor de Fabricantes Studios no ha aparegut des d'abans de l'estiu al programa de Ten. No obstant això, aquest dijous 20 de febrer, Cèsar Toral, més conegut com Escaleto, ha tornat a 'Ni que fuéramos' explicant que va ser diagnosticat d'un càncer de testicles.

D'aquesta manera, 'Ni que fuéramos' ha arrencat amb un emotiu vídeo anunciant el retorn d'Escaleto. Durant tots aquests mesos, el públic ha demanat cada dia explicacions sobre l'absència del redactor, que ha format part del projecte des de l'inici. Tanmateix, ha estat el mateix Cèsar Toral qui ha revelat el veritable motiu de la seva absència.

"No he tingut un fill per gestació subrogada, no m'ha segrestat Javi de Hoyos, no m'han acomiadat, res d'això ha passat. El que ha passat és una cosa molt més simple, molt més planera. El que ha passat és una cosa que té sis lletres, que és càncer, del qual avui puc dir que estic, de moment, recuperat", explicava Escaleto en directe a 'Ni que fuéramos'.

| Canal Quickie

Per tant, Escaleto ha explicat que li van fer unes proves i van detectar una massa maligna als seus testicles. De fet, va llegir l'informe durant una publicitat de 'Ni que fuéramos' en l'especial de la 'Fashion Week'. Just després, juntament amb Isa Morata, subdirectora del format, va anar a urgències per obtenir tota la informació sobre l'informe.

"Em van operar, van analitzar el tumor i un cop analitzat em van dir que era un càncer amb molt bon pronòstic. Cada cas és particular i en el meu em van dir que havia de fer sessions de quimio. Ha anat molt bé, perquè estava molt localitzat", afegia Escaleto sobre el seu cas.

Durant el seu retorn, també ha revelat que Kiko Matamoros va ser un dels primers a assabentar-se del que havia passat. Per tant, aquest ha estat el veritable motiu pel qual Escaleto ha abandonat 'Ni que fuéramos' durant mesos. Ara, el redactor s'incorpora al format de nou, just a l'espera del seu salt a La 1 el pròxim mes d'abril.