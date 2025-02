Qui és María Esteve, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity' a La 1?

Després de sis edicions impulsant el món de la moda amb aprenents anònims, 'Maestros de la Costura' estrena la seva versió 'Celebrity' aquest diumenge 9 de febrer. Raquel Sánchez Silva es posa de nou al capdavant del talent show juntament amb el jurat format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro G. Palomo. Igual que en la versió amb participants anònims, 'Maestros de la Costura Celebrity' comptarà amb dues proves en taller i una en exteriors en què competiran per equips.

D'aquesta manera, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez i Silvia Superstar aparcaran les seves exitoses carreres per passar hores entre canilles, agulles, didals i retalls, com a aprenents de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Al llarg de l'edició visitaran el taller grans convidats relacionats amb el món de la moda, per mostrar la seva visió del sector. Els descobriran els seus secrets i valoraran les creacions presentades pels participants. Tampoc faltarà el compromís habitual del format amb la sostenibilitat, el consum responsable, l'aprofitament de materials i la diversitat.

| RTVE

Qui és María Esteve, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

Als disset anys, María Esteve ingressa al Reial Conservatori de Dansa i Art Dramàtic de Màlaga. Continua la seva preparació al Piccolo Teatro de Milà, sota la direcció del prestigiós director Georgio Sthreler. Fa el seu debut cinematogràfic amb "Más que amor frenesí" dirigida per Bardem, Menkes i Albacete.

Des de llavors ha treballat en nombroses pel·lícules com "Mensaka", "Cuarteto en La Habana" o "Días de fútbol", entre altres. Amb el seu treball a "Nada en la nevera" va ser nominada als Premis Goya, com a millor actriu revelació. Anys després, María Esteve va tornar a ser nominada als Goya en la categoria d'actriu de repartiment pel seu treball a "El otro lado de la cama". A més, ha participat en nombroses sèries de televisió i muntatges teatrals.

| RTVE

La moda i la costura han estat part essencial de la seva vida des de la infància, inspirada per la seva àvia. Aquesta confeccionava vestits amb les cortines de la seva casa familiar a Altea. Encara que autodidacta, considera la costura un desafiament i una forma d'evasió.

Conserva amb afecte especial un vestit de la seva mare de "Marisol rumbo a Río", que ella mateixa va utilitzar a "El otro lado de la cama". Entre els seus dissenyadors favorits hi ha Hannibal Laguna i Lorenzo Caprile. Per a ella, la moda és una extensió de la seva creativitat i una eina clau per construir personatges en la seva carrera artística.