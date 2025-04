María Patiño guanya la batalla legal a Antonio David i el qualifica de manera contundent

Si per alguna cosa destaca María Patiño és per la seva contundència en les seves opinions. La periodista és una dona ferma que va fins al final amb el que creu i pensa i en aquests últims esdeveniments que li han succeït no ha estat per menys.

Després de gaudir ahir de la presentació davant el públic de el seu nou programa 'La familia de la tele' a La 1, la gallega va compartir a les seves xarxes socials una altra gran notícia:ha guanyat la seva batalla judicial contra Antonio David Flores.

María Patiño va celebrar aquest final qualificant l'exmarit de Rocío Carrasco com el "pájaro": "Última notícia del dia, he guanyat de forma definitiva al pájaro. Un petó i bona nit". I per si la gent no sap a qui es refereix, la comunicadora ha compartit un article on fa referència al que ha succeït.

| Mediaset, tveo.cat

Tot va succeir quan el programa presentat per la periodista, 'Socialité', es va fer ressò d'uns cartells penjats a Màlaga en els quals Antonio David era assenyalat com un "maltractador". La família Flores va denunciar això i la presentadora es va pronunciar al respecte. Va afirmar que només eren dos o tres cartells i que segurament els havia col·locat ell mateix per "fer pena i victimitzar-se".

Recordem que això va succeir al mateix temps en què Telecinco va emetre 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Una sèrie documental que va destapar la gran mentida de la premsa del cor i que va suposar un gran enrenou mediàtic com judicial per a l'exmarit de Rocío Carrasco.

Bé, doncs a finals de febrer la demandada va fer públic a 'Ni que fuéramos' que havia estat absolta de la querella interposada per Antonio David: "María Patiño Castro ha estat absolta del delicte de calúmnies i injúries interposat per Antonio David Flores".

| Canal Quickie

La pròpia presentadora va revelar a Ten com ho ha passat durant tot aquest temps: "A mi m'han retingut 120.000 euros. Tinc la sort de no estar imputada per cap delicte. Tinc la sort d'estalviar i tinc la sort de tenir un coixí perquè he treballat com una cabrona. Mai oblidaré tot el que has fet tot aquest temps".

Quant a un intent de recórrer per part del demandant, María Patiño es va mostrar sense por. "Fes el que hagis de fer perquè la llei t'ho permet, però torno a dir-t'ho: llegeix-t'ho bé, la veracitat i, sobretot, la rectificació".

Ara, i amb la batalla judicial guanyada de forma definitiva, la periodista comença una nova etapa més renovada que mai acompanyada de Inés Hernand i Aitor Albizua a 'La familia de la tele' a partir del 22 d'abril a La 1.