Sofía Suescun paralitza 'Socialité' amb un missatge per a Makoke a 'Supervivientes'

Sofía Suescun s'ha tornat a mullar sobre el que està passant a 'Supervivientes'. Aquesta setmana, la col·laboradora de 'Socialité' ha tornat a quedar palès en repartir els seus títols al millor i pitjor concursant. En aquesta ocasió, Sofía Suescun ha volgut reconèixer l'actitud de Makoke, qui ha viscut una de les setmanes més difícils des que va començar l'aventura a Hondures.

Recordem que Makoke va protagonitzar un greu accident que va obligar a la seva evacuació i posterior hospitalització. Sofía Suescun ha elogiat la seva capacitat de resiliència amb unes paraules carregades d'admiració: "M'encanta el seu moment de superació, de valorar el concurs, d'on està, de les circumstàncies, el dolor i, malgrat això, ella ferma en continuar i valorant l'oportunitat. Així que per això i perquè l'he vista aquesta setmana viure i aparèixer, és per a mi la millor d'aquesta setmana".

| Mediaset

Tanmateix, Laura Cuevas ha estat blanc de les crítiques més dures de 'Supervivientes'. L'andalusa, amb qui Makoke manté una relació tensa des de l'inici, ha estat assenyalada com la pitjor supervivent de la setmana. "No m'ha agradat gens aquest moment, aquesta covardia per dir les coses clares i, sobretot, quan han estat qüestionant el dolor de Makoke. Això no m'ha agradat gens i tampoc qüestionar la relació de Makoke amb el seu nòvio fora", explicava.

Sofía Suescun no s'ha quedat aquí i ha anat un pas més enllà, aprofitar el altaveu de 'Socialité' per llançar una gran indirecta carregada d'intenció cap a Laura Cuevas. "Laura, no ets la més indicada perquè tens el teu marit que diu que li has posat les banyes. No ets la més indicada", deixava anar en directe.

Recordem que, en audiències, 'Supervivientes' va seguir líder i va pujar a màxim en la seva cinquena gala en obtenir un gran 23,5% de quota i 1.647.000 espectadors. El reality de Telecinco va pujar a un 29,6% en els espectadors de 25 a 44 anys. A més, 'Supervivientes' va aconseguir un bon 12,1% de quota i 1.663.000 en el seu express en el access prime time.